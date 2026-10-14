Στην 20η θέση της βαθμολογίας του Champions League βρίσκεται η ΑΕΚ, μετά την ήττα της με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη 2η αγωνιστική της League Phase.

Η Ένωση ήθελε να δώσει συνέχεια στη νίκη της επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε όμως δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα, πληρώνοντας τα λάθη της στο δεύτερο ημίχρονο.

Έτσι, οι «κιτρινόμαυροι» έπεσαν στην 20η θέση της βαθμολογίας, είναι όμως εντός στόχου καθώς αυτό που θέλει είναι να τερματίσει στην πρώτη 24άδα για να συνεχίσει στα νοκ άουτ παιχνίδια με στόχο την πρόκριση στους «16».

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (2 αγωνιστικές)

1.Παρί Σεν Ζερμέν 6

2.Μπαρτσελόνα 6

3.Άστον Βίλα 6

4.Στουτγκάρδη 6

5.Λίβερπουλ 6

6.Σπόρτινγκ 6

7.Άρσεναλ 6

8.Ρεάλ Μαδρίτης 6

9.Μπέτις 6

10.Μπάγερν Μονάχου 4

11.Σαχτάρ 4

12.Κόμο 3

13.Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3

14.Βιγιαρεάλ 3

15.Ατλέτικο Μαδρίτης 3

16.Μπριζ 3

17.Μάντσεστερ Σίτι 3

18.Ντόρτμουντ 3

19.Λανς 3

20.ΑΕΚ 3

21.Λειψία 3

22.Σαμπάχ 3

23.Φέγενορντ 3

24.Μπόντο Γκλιμτ 3

25.Ρόμα 1

26.PSV Αϊντχόφεν 1

27.Βίκινγκ 1

28.Φενέρμπαχτσε 1

29.Ίντερ 0

30.Πόρτο 0

31.Σλάβια Πράγας 0

32.Νάπολι 0

33.ΛΑΣΚ 0

34.Λιλ 0

35.Γαλατασαράι 0

36.Σλόβαν Μπρατισλάβας 0

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η)

20/10/2026

19:45 Φενέρμπαχτσε – Σλάβια Πράγας

19:45 Σαμπάχ – Ντόρτμουντ

22:00 Ρόμα – Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Πόρτο – Αϊντχόφεν

22:00 Λίβερπουλ – Βιγιαρεάλ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ

22:00 Νάπολι – Μπόντο

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μπαρτσελόνα

22:00 Στουτγκάρδη – Ατλέτικο

21/10/2026

19:45 Κόμο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

19:45 Λιλ – Γαλατασαράι

22:00 Άστον Βίλα – Βίκινγκ

22:00 Μπάγερν – Άρσεναλ

22:00 Μπέτις – Φέγενορντ

22:00 Μπριζ – Λανς

22:00 Ίντερ – Σαχτάρ

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Λειψία

22:00 Σπόρτινγκ – ΛΑΣΚ