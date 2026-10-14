Αιχμές κατά του Mega άφησε ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, μετά την ήττα της Ένωσης από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Ο Σέρβος τεχνικός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο το τηλεοπτικό κανάλι, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη, προώθησε την αναμέτρηση.

Αρχικά, μιλώντας στην κάμερα του Mega, ο Νίκολιτς στάθηκε στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, εκφράζοντας παράλληλα παράπονα για τη διαιτησία.

«Πρέπει να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος από την εμφάνιση των παικτών μου. Ήμασταν επιθετικοί και γενναίοι. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, όμως δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας. Επηρεάστηκαν κι από τον διαιτητή. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει γιατί δόθηκε το πέναλτι. Βρέθήκαμε να χάνουμε από δύο άτυχες φάσεις. Ευχαριστώ στους φιλάθλους για την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν».

Ωστόσο, η συζήτηση πήρε διαφορετική τροπή όταν ο ίδιος απευθύνθηκε στον δημοσιογράφο του σταθμού, θέτοντάς του το ερώτημα: «Ποιος είναι ο παίκτης που βάλατε στο πόστερ την παραμονή του αγώνα;».

Η παρέμβαση του προπονητή της ΑΕΚ αφορούσε διαφημιστική ανάρτηση του Mega για τον αγώνα, στην οποία είχε επιλεγεί να εμφανίζεται ποδοσφαιριστής της ουκρανικής ομάδας. Η συγκεκριμένη επιλογή είχε ήδη προκαλέσει σχόλια και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό δεν έμεινε αναπάντητο από την πλευρά του τηλεοπτικού σταθμού. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής που ακολούθησε την αναμέτρηση, επισημάνθηκε ότι την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα είχε δημοσιευτεί και δεύτερη προωθητική ανάρτηση, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ.

Μάλιστα, οι παρουσιαστές απάντησαν σε έντονο ύφος στον Σέρβο προπονητή, τονίζοντας πως «Ο κύριος Νίκολιτς δεν θα μας κάνει υποδείξεις για το πως θα προμοτάρουμε έναν αγώνα».