Πετυχαίνοντας τρία γκολ από το 83′ ως το 90′ η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 4-3 τη Ρόμα εκτός έδρας για τη 2η αγωνιστική του Champions League, την ίδια ώρα που η Παρί Σεν Ζερμέν περνούσε με 4-2 από την έδρα της Μάντσεστερ Σίτι.

Απίθανο ματς στο Ολίμπικο, όπου η Ρόμα υποδέχθηκε τη Ρεάλ και άνοιξε το σκορ στο 20′ με τον Ντε Ρουν, για να απαντήσει στο 25′ ο Εμπαπέ κάνοντας το 1-1. Στο 51′ ο Μάλεν έκανε το 2-1 για τους Ιταλούς και στο 57′ σκόραρε ξανά για το 3-1, με την ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι να δείχνει έτοιμη να πάρει μια μεγάλη νίκη.

Η «βασίλισσα», όμως, δεν τα παράτησε και κατάφερε να φέρει τα πάνω-κάτω, πετυχαίνοντας τρία γκολ μέσα σε επτά λεπτά! Στο 83′ ο Έσπι μείωσε σε 3-2, στο 85′ ο Έντρικ έκανε το 3-3 και στο 90′ ο Ρούντιγκερ σκόραρε για το 3-4, χαρίζοντας μια τρελή νίκη στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο!

Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Παρί Σεν Ζερμέν έστησε πάρτι στο Μάντσεστερ νικώντας με 4-2 τη Σίτι, η Άστον Βίλα διέσυρε με 6-0 τη Φενέρμπαχτσε, η Μπόντο Γκλιμτ επικράτησε της Ντόρτμουντ με 1-0, η Μπέτις επιβλήθηκε της Πόρτο με 3-2 και η Στουτγκάρδη νίκησε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας με 3-0 εκτός έδρας.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (14/10)

Φέγενορντ – Κόμο 3-2

ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ 3-6

Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε 6-0

Μπόντο Γκλιμτ – Ντόρτμουντ 1-0

Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν 2-4

Μπέτις – Πόρτο 3-2

Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ 3-1

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη 0-3