Σοβαρά επεισόδια συγκλονίζουν για δεύτερο διαδοχικό 24ωρο την πρωτεύουσα της Αλβανίας, με τα Τίρανα να βρίσκονται στο επίκεντρο βίαιων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Ομάδες συγκεντρωμένων επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, έβαλαν φωτιά σε οχήματα και κτίρια και προκάλεσαν ζημιές σε κρατικές εγκαταστάσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε την Τετάρτη (14/10), όταν οι ταραχές συνεχίστηκαν για περισσότερες από οκτώ ώρες. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αλβανικών αρχών, 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 23 αστυνομικοί, ενώ 35 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση.

Police lines in Tirana appear to have collapsed as protesters manage to seize officers’ gear. Flames have also engulfed the Ministry of Justice. PM ​Rama loyalists, such as Tourism Minister Blendi Gonxhja, continue to address this critical situation with shocking irresponsibility https://t.co/paL0L1XX2S — Tirana Report (@Tirana_Report) October 14, 2026

Αφετηρία των κινητοποιήσεων αποτέλεσαν οι διεκδικήσεις φοιτητών για καλύτερες συνθήκες σπουδών. Ωστόσο, οι διαμαρτυρίες απέκτησαν σταδιακά πολιτικό χαρακτήρα, καθώς ενώθηκαν με τις συγκεντρώσεις πολιτών που απαιτούν την αποχώρηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και οδομαχίες στο κέντρο

Η αλβανική πρωτεύουσα βρέθηκε αντιμέτωπη με εκτεταμένες καταστροφές, όταν ομάδες νεαρών, αρκετοί από τους οποίους φορούσαν κουκούλες, άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες και βόμβες μολότοφ προς δημόσια κτίρια και εμπορικά καταστήματα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν τις ομάδες των διαδηλωτών με χρήση χημικών και οχημάτων εκτόξευσης νερού, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να περιορίσουν άμεσα την ένταση.

Τουλάχιστον τέσσερα υπουργικά κτίρια υπέστησαν φθορές, με ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά να καταγράφονται στις εγκαταστάσεις των υπουργείων Παιδείας και Δικαιοσύνης. Στο πρώτο, οι φλόγες έφτασαν σε γραφεία του πρώτου ορόφου, ενώ επίθεση δέχθηκε και αστυνομικό τμήμα, έξω από το οποίο πυρπολήθηκε περιπολικό.

Tirana right now https://t.co/Cz4Ym55MMy — 🎀 (@duazfan) October 14, 2026

Στόχος έγιναν ακόμη τραπεζικά υποκαταστήματα, μεταξύ των οποίων εγκατάσταση της εταιρείας μικροχρηματοδοτήσεων Iute Credit, η οποία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχε υποστεί ανάλογη επίθεση και μία ημέρα νωρίτερα.

Καταστροφές σημειώθηκαν επίσης σε βιτρίνες καταστημάτων και άλλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Σε διάφορα σημεία της πόλης οι διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους χρησιμοποιώντας μεταλλικά κιγκλιδώματα, αστικό εξοπλισμό και κάδους, στους οποίους έβαλαν φωτιά.

Η περιοχή γύρω από το υπουργείο Παιδείας αποτέλεσε ένα από τα κυριότερα σημεία αντιπαράθεσης, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να εμποδίσουν την επέκταση των επιθέσεων.

Δεκάδες τραυματίες και προσαγωγές μετά την πολύωρη ένταση

Καθώς εξελίσσονταν τα γεγονότα, οι αναφορές για τραυματισμούς και συλλήψεις αναθεωρούνταν συνεχώς.

Αρχικά, τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πληροφορίες για πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, και περίπου 20 προσαγωγές.

Total chaos in Tirana, Albania on the second day of riots as protesters attempted to storm the Parliament and Prime Minister Edi Rama’s office, shortly after storming and setting fire to at least three ministries. The protesters, mainly students, are demanding PM Rama’s resignation. — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) October 14, 2026

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι 23 μέλη της αστυνομίας και έξι πολίτες χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, ενώ συνολικά 35 άτομα οδηγήθηκαν υπό κράτηση.

Η συμμετοχή των φοιτητών έχει ενισχύσει το κύμα δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση, το οποίο εκδηλώνεται με συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες εδώ και αρκετούς μήνες.

Από τις πανεπιστημιακές αίθουσες στους δρόμους των Τιράνων

Οι φοιτητικές οργανώσεις διεκδικούν περισσότερους πόρους για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, περιορισμό των οικονομικών επιβαρύνσεων που συνεπάγονται οι σπουδές και ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους πτυχιούχους.

Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στις κοινωνικές ανισότητες και στις κυβερνητικές επιλογές που, όπως υποστηρίζουν, επιβαρύνουν τις προοπτικές της νεότερης γενιάς.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν σπουδαστές από ιατρικές, πολυτεχνικές, νομικές και οικονομικές σχολές, αλλά και από άλλα τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε αποχή από τα μαθήματα, ενώ οργανώθηκαν πορείες με προορισμό το υπουργείο Παιδείας.

– Poor conditions in universities, high tuition fees, and lack of state support. – The protesters are demanding the resignation of the country’s Prime Minister, Edi Rama, accusing his government of corruption and the hidden sale of state assets. #Albania #Tirana #protests https://t.co/uCS9e06l6K — Tesla Dogs (@TeslaDogs) October 14, 2026

Στις διαμαρτυρίες προστέθηκαν και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων μαθητές του λυκείου «Partizani». Αντίστοιχες κινητοποιήσεις καταγράφηκαν και εκτός πρωτεύουσας, με αποχή από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Πανεπιστήμιο «Aleksandër Xhuvani» του Ελμπασάν.

Τα ροζ φλαμίνγκο, η αμφισβήτηση Ράμα και το σχέδιο Κούσνερ

Η αναταραχή στα πανεπιστήμια έχει πλέον ενταχθεί σε ένα μεγαλύτερο κύμα πολιτικών αντιδράσεων, γνωστό ως «κίνημα των φλαμίνγκο».

Το χαρακτηριστικό σύμβολό του είναι το ροζ φλαμίνγκο, το οποίο εμφανίζεται σε πανό και πλακάτ των συγκεντρωμένων.

Οι υποστηρικτές του κινήματος ζητούν να παραιτηθεί ο Έντι Ράμα, κατηγορώντας την κυβέρνησή του για διαφθορά και αδιαφανείς πρακτικές.

Ανάμεσα στα ζητήματα που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις βρίσκεται και μια μεγάλη τουριστική επένδυση στην αλβανική ακτογραμμή, με την οποία συνδέεται ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο έχει εξελιχθεί σε σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους διαδηλωτές, αποτελώντας έναν από τους παράγοντες που συνέβαλαν στη διεύρυνση του αντικυβερνητικού μετώπου.

Με τη συμμετοχή της φοιτητικής κοινότητας, στην πολιτική διαμαρτυρία προστέθηκαν εντονότερα ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της εκπαίδευσης, την επαγγελματική αποκατάσταση και τις οικονομικές δυσκολίες των νέων.

A second day of violence on the streets of Tirana has come to an end, with more than 50 police officers injured and over 30 arrests. PM Rama, whose resignation is the protesters main demand, has yet to say a word. https://t.co/kWTRxetjbx — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) October 14, 2026

Προειδοποιήσεις της κυβέρνησης και αιχμές για εξωτερική παρέμβαση

Απέναντι στην κλιμάκωση των επεισοδίων, μέλη της αλβανικής κυβέρνησης ζήτησαν να σταματήσουν οι βίαιες ενέργειες και να επικρατήσει ψυχραιμία.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα δεν είχε προβεί σε δημόσια δήλωση για τις τελευταίες συγκρούσεις, ενώ η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλμπάνα Κοτσιού, καταδίκασε τις καταστροφές, υπενθυμίζοντας τις οδυνηρές συνέπειες που είχαν για την Αλβανία προηγούμενες περίοδοι σοβαρής αστάθειας.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η ελευθερία της διαδήλωσης δεν νομιμοποιεί πράξεις βίας σε βάρος αστυνομικών, κρατικών υπηρεσιών ή περιουσιακών στοιχείων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Έρβιν Ντέμο άφησε να εννοηθεί ότι πίσω από την κλιμάκωση ενδέχεται να βρίσκονται παράγοντες εκτός Αλβανίας.

Κατά τον ίδιο, οι συνθήκες που οδήγησαν στη σημερινή ένταση άρχισαν να διαμορφώνονται ήδη από τον Ιούνιο, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι φοιτητικές κινητοποιήσεις μπορεί να αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση ευρύτερων πολιτικών επιδιώξεων.

Παρέμβαση Μπεγκάι με μήνυμα για σεβασμό στη νομιμότητα

Στις εξελίξεις παρενέβη και ο πρόεδρος της Αλβανίας, Μπαϊράμ Μπεγκάι, καταδικάζοντας τις επιθέσεις και απευθύνοντας έκκληση για αποκλιμάκωση.

Ο Αλβανός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη να προστατευθούν οι θεσμοί και να τηρηθεί η έννομη τάξη, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφωνίες.

Tens of thousands of students stormed the streets of Tirana, Albania, setting alight a government building and two banks and hurling stones at police during a protest over rising education costs and corruption https://t.co/BStRiDaJ4n https://t.co/beoeV2dGok — Reuters (@Reuters) October 14, 2026

«Το Σύνταγμα και ο νόμος πρέπει να αποτελούν τα όρια για όλους, χωρίς καμία εξαίρεση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η συνεχιζόμενη αναταραχή εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση Ράμα, καθώς οι αρχικές διεκδικήσεις για την εκπαίδευση έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερη αμφισβήτηση της κυβερνητικής πολιτικής.