Πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και κατά της κυβέρνησής του εξαπέλυσε το πρωί της Παρασκευής 2/10 η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ αναφέρθηκε στις προτάσεις του κόμματός της.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» η Ζωή Κωνσταντοπούλου επεσήμανε απευθυνόμενη στην Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο: «Χαίρομαι που σας βλέπω και θέλω να σας εκφράσω την αμέριστη συμπαράστασή μου στην εντελώς ανοίκεια και ανήθικη επίθεση που δεχθήκατε».

«Και να ξέρετε ότι όσο και αν κάποιοι θέλουν να μπαζώνουν την αλήθεια και όσο και αν κάποιοι θέλουν να βουλώσουν τα στόματα των δημοσιογράφων ή των ενοχλητικών αντιπάλων, είμαστε και εμείς εδώ που θέλουμε την αλήθεια. Αναφορικά με το Φεστιβάλ Ελευθερίας, αύριο στη Ρεματιά, στο Χαλάνδρι, στις 19:00 ανοίγουν οι πόρτες. Στις 20:30 ξεκινάμε με τη δική μου ομιλία. Στις 21:00 θα έχουμε την Τζώρτζια Κεφαλά και τους Μπλε. Και στις 21:30 έχουμε τη μουσική σατιρική παράσταση του Jo Di, που λέγεται “AI Σιχτίρ στην εξουσία”. Θα την παρουσιάσουν με τη Χριστίνα Κουλάκου, μια εκπληκτική νέα τραγουδίστρια με οκταμελή μπάντα και έχει τραγούδια σύγχρονα που αφορούν αυτά που ζούμε. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι πρέπει να τραγουδηθούν οι εμπειρίες της γενιάς μας», είπε αρχικά.

Μιλώντας για τη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής επεσήμανε: «Χθες ήταν άλλη μία συνεδρίαση της Βουλής, στην οποία η Βουλή ήταν άδεια. Ήμασταν πάλι εμείς οι γνωστοί πέντε εκεί, το γαλατικό χωριό της Πλεύσης Ελευθερίας που κρατάει την αντιπολίτευση. Ήταν άδεια τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ, άδεια τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, άδεια τα έδρανα του ΚΚΕ. Εκεί η Πλεύση Ελευθερίας. Και θέσαμε θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια, με την αντιδιαφθορά. Ο Θεοδωρικάκος φέρνει ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι σκάνδαλο, ουσιαστικά νομιμοποιεί ξέπλυμα κονδυλίων και funds, την ίδια ώρα που η ελληνική επιχειρηματικότητα και οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες και επιχειρηματίες στενάζουν. Δεν είναι ξένες επενδύσεις. Είναι χρήματα τα οποία θα βγουν στο εξωτερικό και θα ξεπλυθούν χωρίς έλεγχο και θα τα εμφανίζουν σαν ξένες επενδύσεις. Και την ίδια ώρα ο Θεοδωρικάκος έχει ζητήματα με τη δικαιοσύνη, στα οποία τον καλύπτει και το κόμμα του και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ απείχε στην άρση ασυλίας Θεοδωρικάκου κατά πλειοψηφία. Οι περισσότεροι βουλευτές του και ο πρόεδρός του, όπως απείχαν και στην άρση ασυλίας του Αβραμόπουλου για το Qatar Gate. Δεκαοχτώ βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ή δεκαεπτά, δεν ψήφισαν καθόλου και ο Ανδρουλάκης. Απείχαν στην άρση ασυλίας του Αβραμόπουλου για το Qatar Gate οι 23 από τους 34.

Η συντριπτική πλειοψηφία απείχαν στην άρση ασυλίας Θεοδωρικάκου και Πλεύρη. Ο Θεοδωρικάκος ουσιαστικά απόλαυσε μιας προστασίας, ενώ υπάρχουν καταγγελίες και εναντίον του και εναντίον του Πλεύρη για ζητήματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα. Ένα θέμα στο οποίο είναι βαρύτατα εκτεθειμένη η Νέα Δημοκρατία. Καταδικάστηκε η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, καταδικάστηκαν τα γαλάζια στελέχη και έχουμε τελικά το ΠΑΣΟΚ να τείνει χείρα βοηθείας και παραλίγο πριν από λίγους μήνες να διορίσουν και μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν έμπαινα εγώ να κάνω φασαρία, θα είχαν διορίσει το ΠΑΣΟΚ πρόεδρο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».

«Θα καταθέσουμε πρόταση για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και σύνταξης»

«Μετά τις εκλογές θα είναι άλλη η Βουλή. Θα δούμε τι θα είναι. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Το πιστεύω βαθιά και γι’ αυτό εργάζομαι. Εμείς και τώρα στη Βουλή, σε πρωτοβουλίες που αφορούν τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια, είμαστε στην πρώτη γραμμή και έχουμε ενώσει την αντιπολίτευση και στα θέματα του εγκλήματος των Τεμπών και στα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στα θέματα των υποκλοπών και στα θέματα για την Παλαιστίνη και εναντίον της γενοκτονίας και στα ζητήματα κλήσης μαρτύρων ουσιωδών σε σχέση με την κατασκοπεία και τις παρακολουθήσεις.

Πάρα πολλές πρωτοβουλίες έχουμε πάρει για να ενώσουμε την αντιπολίτευση, αλλά σε τέτοια θέματα στα οποία μπορούμε να βρούμε κοινή γραμμή. Αν υπάρχουν λοιπόν δυνάμεις μέσα στη Βουλή, στην επόμενη Βουλή που θα συμπράξουν για να υπάρξει λογοδοσία για το έγκλημα των Τεμπών, για το έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το έγκλημα των υποκλοπών, για τα εγκλήματα όλα με τα οποία συνδέεται η κυβέρνηση, φυσικά αυτό είναι ένα πλαίσιο που εμείς το βάζουμε» επεσήμανε και συμπλήρωσε: «Θα καταθέσουμε πρόταση για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και σύνταξης».

«Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και μάλιστα από Δευτέρα, τώρα μεθαύριο ξεκινάμε να καταθέτουμε νομοσχέδια στη Βουλή. Έχουμε αναγγείλει 30 προτάσεις νόμου που θα καταθέσουμε με τις δικές μας προτάσεις. Τα πρώτα δύο που θα κατατεθούν τη Δευτέρα σας τα αποκαλύπτω τώρα. Το ένα θα είναι η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, 13ης και 14ης σύνταξης και το δεύτερο θα είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών από 22% που είναι σήμερα στο 60% που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι, γιατί είναι 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο τα υπερκέρδη των τραπεζών, με ταυτόχρονη πρόβλεψη για ανάκτηση των χρημάτων των ανακεφαλαιοποιήσεων που είναι χρήματα των Ελλήνων πολιτών που τα έχουν στερηθεί οι πολίτες. Δεν μπορεί να τα κρατάνε αυτά τα 46 δισεκατομμύρια ζεστό χρήμα οι τράπεζες την ώρα που έχουν ανακάμψει, ενώ η κοινωνία δεν έχει ανακάμψει. Με όποιον συμφωνεί θα συμφωνήσουμε» υπογράμμισε.

Για το εάν θα συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα

«Όχι, με απατεώνες δε συνεργαζόμαστε διότι έχουμε κακή εμπειρία και πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι πολύ σημαντικό να μην ξανά εξαπατηθεί ο κόσμος. Ο Τσίπρας εξαπάτησε και όχι απλώς εξαπάτησε, ρεζίλεψε και αυτορεζιλεύτηκε. Ήμουν και χθες σε μια εκδήλωση για τη χρήση των γλωσσών και για τα πιστοποιητικά γλώσσας. Δε θέλω να θυμάμαι την εικόνα ενός πρωθυπουργού που δεν ήξερε γρι αγγλικά και πήγε να μιλήσει αγγλικά σε διεθνή εκδήλωση με τον πρώην πρόεδρο. Τον πίστεψε ο κόσμος. Να το ξαναπάθουμε; Εγώ λέω όχι. Και αν μας βγαίνουν και κάποιοι αντίστοιχοι, γιατί και ο Ανδρουλάκης δυστυχώς τα ίδια δείγματα δείχνει. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να αφήσω να ξαναεξαπατηθεί ο κόσμος. Δεν μπορεί να τα έχουν βρει με τη Νέα Δημοκρατία και να παριστάνουν ότι αντιπολιτεύονται». Και συνέχισε: «Πιστεύω ότι ο Ανδρουλάκης έχει βρει με τη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς. Καλά, ο Τσίπρας είναι το καλύτερο δεκανίκι του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης τον έφερε. Ο Μητσοτάκης που θέλει έναν αντίπαλο του χεριού του, τον οποίο τον έχει απολύτως ελεγχόμενο. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι ο κύριος Τσίπρας και όλη αυτή η προσπάθεια, η λυσσώδης προσπάθεια αναστήλωσης του Τσίπρα είναι σχέδιο του Μητσοτάκη.

Επίσης, είμαι σίγουρη ότι ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή εκπληρώνει αυτό το σχέδιο διάλυσης της αντιπολίτευσης και διάλυσης επίσης της ελπίδας του κόσμου. Εδώ βγάζει εκατομμύρια πουλώντας ένα βιβλίο στο οποίο λέει τα ψέματα του αιώνα, για το Μάτι ιστορίες για αγρίους. Αντί να λογοδοτήσει και να εξηγήσει γιατί αφήσανε να καούν και να πνιγούν 104 άνθρωποι και παριστάνανε ότι δεν ξέρανε τίποτα. Ιστορίες για αγρίους, για όλα. Ψέματα. Πουλάει βιβλία και πουλάει τρέλα και την ίδια ώρα δεν κάνει καμία αντιπολίτευση. Ήταν εντελώς βωβός, αμίλητος στη Βουλή 2,5 χρόνια για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές. Ο Μητσοτάκης είναι που αναδεικνύει τον Τσίπρα ως αντίπαλό του. Εμένα σίγουρα δεν θα με δείτε ποτέ ούτε να αγκαλιάζομαι, ούτε να φιλιέμαι, ούτε να χτυπιέμαι στην πλάτη με όλους αυτούς τους φασίστες και με όλους αυτούς που έχουν καταστρέψει τη χώρα και με όλο αυτό το εντελώς διεφθαρμένο πραγματικά σκηνικό».

«Όχι αποχή αλλά συμμετοχή στις εκλογές – Τελείωσαν οι μέρες του Μητσοτάκη»

«Η πρόβλεψη είναι ότι θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή τη μαυρίλα που ζούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι η απαρχή πολύ σημαντικών εξελίξεων και είμαι διατεθειμένη και αποφασισμένη να συμβάλω στις εξελίξεις αυτές. Αυτό που προσπαθεί με όλους τους τρόπους ο Μητσοτάκης να κάνει και τον βοηθάει ο Τσίπρας είναι να επιβάλλουν μια καταχνιά στον κόσμο, να του πουν ότι δεν αλλάζει το σκηνικό, να του πουν ότι είναι καταδικασμένος να έχει ή τον έναν ή τον άλλον, ή τη Σκύλα ή τη Χάρυβδη και να του εμφυσήσουν ουσιαστικά την παραίτηση, ώστε να στείλουν ένα μεγάλο κομμάτι στην αποχή. Εμείς λοιπόν λέμε όχι αποχή, συμμετοχή. Όσο περισσότεροι και περισσότερες ψηφίσουν, τόσο διαφορετικό και ηχηρό και θεαματικό θα είναι το αποτέλεσμα» δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό πραγματικά. Και ό,τι και να κάνει ο Μητσοτάκης, εκτός αν κάνει πραξικόπημα με αυτούς που έχει δίπλα του, γιατί έχει τους θαυμαστές της χούντας και τους συνεργάτες του Παπαδόπουλου. Εκτός αν κάνει πραξικόπημα. Ό,τι και να κάνει, οι μέρες του τελείωσαν. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει εντολή ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει οποιαδήποτε επιβράβευση από την κοινωνία. Εγώ λέω ότι αν πάρει 20% θα πρέπει να κάνει πάρτι. Πιστεύω ότι δεν θα πάρει. Επίσης πιστεύω ότι προκαλούν την κοινωνία» είπε.

«ΝΔ και ΠΑΣΟΚ συζητούν να αυξήσουν το επίδομα ενοικίου των βουλευτών και τα χρήματα των επιτροπών»

Για τα αιτήματα των βουλευτών για αύξηση των χρημάτων για συμμετοχή στις επιτροπές η Ζωή Κωνσταντοπούλου επεσήμανε: «Βλέπατε ότι και χθες φέρανε έτσι υπογείως μαζί με το ΠΑΣΟΚ την προοπτική να αυξήσουν τις αποδοχές των βουλευτών, των βουλευτών που δεν πατάνε. Είναι δυνατόν την ώρα που ο κόσμος στενάζει, την ώρα που δεν έχει ο κόσμος να καλύψει τα έξοδά του, την ώρα που τα ενοίκια έχουν εκτιναχθεί, συζητάνε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να αυξήσουν το επίδομα ενοικίου των βουλευτών που είναι ήδη 1000 ευρώ και να αυξήσουν την αποζημίωση για τις επιτροπές που δεν πηγαίνουν και κοροϊδεύουν και συνδέονται με Webex παριστάνοντας δεν ξέρω κι εγώ τι με μαύρες οθόνες για να πάρουν 75 ευρώ και δεν ντρέπονται λιγάκι. Την ίδια ώρα που λένε στον κοσμάκη ότι πρέπει να ζει με 750 ευρώ. Είναι πραγματικά ντροπή και πρόκληση στην κοινωνία. Αυτοί είναι όμως. Γιατί αυτό το ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ. Ο Μπιάγκης, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες. Πώς θα αυξήσουμε τα ενοίκια, το επίδομα ενοικίων».

«Κοροϊδία τα μέτρα της κυβέρνησης – Έχουμε πρόταση για εισόδημα μητρότητας»

Για τα μέτρα για την ακρίβεια, τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης η επικεφαλής της Πλεύρης Ελευθερίας εξήγησε: «Τα βρήκα κοροϊδία. Με την έννοια ότι πρώτον, σε σχέση με τα καύσιμα είναι ημίμετρα και ημιτελή και ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί. Την ώρα που ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με το κόστος των καυσίμων. Έχεις έναν πρωθυπουργό που παζαρεύει και σου λέει κάθε 15 μέρες θα σου λέω άλλα μέτρα και θα σε έχω στην πρίζα. Και βάζει και τους δικούς του να λένε ότι “έχετε, έχετε αφού γεμίζει η Συγγρού” λέει ο ένας. Ο άλλος λέει “είμαι στην εθνική οδό και έχει οχήματα άρα έχετε”. Και έχεις και τον άλλον που λέει ότι “είστε κακομοίρηδες”. Ότι ο ελληνικός λαός που αντιδρά είναι κακομοίρηδες και αυτοί είναι οι εμίρηδες. Τα μέτρα λοιπόν αυτά δεν μας ικανοποιούν. Στον βαθμό που ελάχιστα μπορεί να ανακουφίσουν είναι τα αυτονόητα. Όμως οι πολιτικές που πρέπει να χαραχθούν είναι εντελώς διαφορετικές. Δεν μπορεί να έχεις μια κοινωνία στην ασφυξία και να της λες θα σου δίνω λίγο λίγο οξυγόνο, να δω πόσο θα αντέξεις. Ούτε μπορεί να έχεις ας πούμε το δημογραφικό ένα τεράστιο θέμα και να μη στηρίζεις τις μητέρες. Εμείς έχουμε πρόταση και για αυτό. Εισόδημα μητρότητας χίλια ευρώ κάθε μήνα για κάθε μητέρα μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού της. Να δούμε όλοι αυτοί που λένε στήριξη των γυναικών, στήριξη της μητρότητας, στήριξη της οικογένειας, θα το στηρίξουν αυτό;».

Για την κοστολόγηση των μέτρων του κόμματος

«Δεν είναι ακοστολόγητα. Ο 13ος-14ος μισθός είναι η πρόταση νόμου που καταθέσαμε. Τώρα θα το εμπλουτίσουμε και με τη 13η-14η σύνταξη, αλλά για το 13ο-14ο μισθό καταθέσαμε και είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε πρόταση νόμου τον Δεκέμβρη του 23. Κοστολογήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είναι 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος. Που σημαίνει τι; Ότι φέτος ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να δώσει 6,5 φορές παραπάνω 13 δισεκατομμύρια ευρώ ως προπληρωμή μη οφειλόμενου χρέους και μη ληξιπρόθεσμου χρέους και αμφισβητούμενου χρέους» δήλωσε κλείνοντας.

Τέλος συμπλήρωσε η κ. Κωνσταντοπούλου: «Για το επίδομα μητρότητας βγαίνει 216.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν υπολογίζουμε τις ήδη υπάρχουσες γεννήσεις. Υπολογίζουμε το κάθε παιδί που έχει γεννηθεί ή που θα γεννηθεί. Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, αυτό μειώνεται ως ποσό όπως καταλαβαίνουμε. Θα κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτό το οποίο όμως εγώ λέω, γιατί θα πρέπει να υπολογίσει και τις γεννήσεις και να έχουμε πραγματικούς αριθμούς και να δούμε αν είμαστε διατεθειμένοι στο δημογραφικό να πάρουμε τέτοια μέτρα που εγώ τα θεωρώ απαραίτητα. Η γυναίκα πρέπει να μπορεί να είναι ανεξάρτητη όταν κάνει παιδί. Πρέπει να υποστηρίζεται πραγματικά γιατί είναι full time job. Είναι κανονική δουλειά το να μεγαλώνεις παιδί. Άσχετα ότι οι γυναίκες βγαίνουμε και στην επαγγελματική ζωή ταυτόχρονα μεγαλώνοντας παιδιά. Για να ακούμε τον κύριο Κυριαζίδη να λέει «κάνε κανένα παιδί». Να δούμε λοιπόν αν είναι διατεθειμένοι κάποιοι πολιτικοί αυτά να τα κάνουν ή αν τους φαίνονται «πολλά» για τις γυναίκες.

Και μετά, όταν θα μας πουν ότι τους φαίνονται «πολλά» για τις γυναίκες και τα παιδιά, να τους ρωτήσουμε πόσες απευθείας αναθέσεις έχετε κάνει οι οποίες συμποσούνται. Αν βάλετε πόσα δισεκατομμύρια δαπανούν σε απευθείας αναθέσεις, όχι για 216 χιλιάδες ευρώ που τα κόβουν σε υποέργα και αναθέτουν καθημερινά πακτωλούς χρημάτων, τότε θα καταλάβουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες».