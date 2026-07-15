Όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν πριν από τέσσερις μήνες, ξεκίνησαν τον πόλεμο με στόχους που δεν επιτεύχθηκαν ποτέ. Ωστόσο, κατάφεραν να διατηρήσουν τον έλεγχο στη σύγκρουση και να καταλήξουν σε εκεχειρία 90 ημερών με την Τεχεράνη.

Τώρα, στον νέο γύρο εχθροπραξιών, οι ΗΠΑ δρουν μόνες τους, βομβαρδίζοντας περισσότερους από 140 διαφορετικούς στόχους σε διάστημα τριών ημερών, ενώ επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν για να καταρρεύσει η οικονομία του.

Οι New York Times, αναλύοντας τη νέα φάση στην οποία εισέρχεται ο πόλεμος, σημείωσαν ότι το πραγματικό ερώτημα είναι το εξής: «Μπορεί το Ιράν να αντέξει περισσότερο από την ανησυχία του Τραμπ για την άνοδο της τιμής του πετρελαίου;».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρότι αποδεκατίστηκε η ιρανική ηγεσία, το ιρανικό ναυτικό και παρά την πρόκληση τεράστιων καταστροφών σε μεγάλο μέρος της χώρας, το Ιράν απέδειξε πως όχι μόνο μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο, αλλά και να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από εκείνη που περίμεναν οι αντίπαλοί του.

Αυτό συμβαίνει, γιατί έγκειται στους διαφορετικούς στόχους που θέτει κάθε στρατόπεδο, με το Ιράν να διαθέτει το πλεονέκτημα ότι παραμένει σταθερό στις στρατιωτικές επιδιώξεις του, οι οποίες φαίνεται να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Οι στόχοι των δύο πλευρών

Αρχικά, οι ΗΠΑ δήλωσαν πως ήθελαν να ανατρέψουν την ιρανική ηγεσία, να καταστρέψουν τον ιρανικό στρατό και να διασφαλίσουν ότι θα εξαφανιστεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ώστε να αποφευχθεί η τυχόν ανάπτυξη πυρηνικού όπλου.

Εντούτοις, τίποτα από αυτά δεν επετεύχθη, αντιθέτως σε ορισμένες περιπτώσεις τα πράγματα έγιναν χειρότερα. Π.χ. το ουράνιο απομακρύνθηκε από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και είναι κρυμμένο σε άγνωστα μέρη, ενώ η νέα ηγεσία αποδεικνύεται μέχρι στιγμής πολύ σκληρή για να πεθάνει, είτε μεταφορικά, είτε κυριολεκτικά.

Το Ιράν από την πλευρά του επιδίωξε να πετύχει πλήγματα που ζημιώνουν το αντίπαλο στρατόπεδο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται και κάποια τεράστια καταστροφή.

Παραδείγματος χάριν, χτυπώντας ενεργειακές εγκαταστάσεις των κρατών του Κόλπου -συμμάχων των ΗΠΑ- εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας, χωρίς να χρειαστεί να καταστρέψει τον αντίπαλο στρατό. Επιπλέον, στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να διατηρεί εύκολα τον έλεγχο, λόγω του υπάρχοντος συστήματος που αποδίδει σε καιρούς ειρήνης, αλλά όχι σε ένοπλες συγκρούσεις.

«Το Ιράν δεν χρειάζεται να βυθίσει κάποιο δεξαμενόπλοιο. Μόνο και μόνο το ενδεχόμενο ότι μπορεί να χτυπηθεί τάνκερ και να σκοτωθεί/τραυματιστεί κάποιος ναυτικός, φτάνει να τρομάξει τις ασφαλιστικές εταιρείες που θα κληθούν να καλύψουν τις αποζημιώσεις», έγραψαν οι New York Times.

Η νέα φάση του πολέμου

Πλέον, η σύγκρουση εισέρχεται σε νέα φάση και μέχρι στιγμής φαίνεται να μην επαναλαμβάνονται τα βήματα του παρελθόντος.

Αυτή τη φορά οι ΗΠΑ φαίνεται να στοχεύουν την οικονομία του Ιράν, οπότε και επενδύουν στον ναυτικό αποκλεισμό του, ενώ χτυπούν στρατιωτικούς στόχους (εκτοξευτές πυραύλων, γραμμές ανεφοδιασμού κτλ.) που συνδέονται αποκλειστικά με τα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσια δίοδος από την οποία διέρχεται το 20% της παγκόσμιας ροής πετρελαίου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους New York Times ότι ο στόχος της νέας στρατιωτικής εκστρατείας είναι να αναγκαστεί το Ιράν να επιτρέψει στα δεξαμενόπλοια και σε άλλα εμπορικά φορτηγά πλοία να διέρχονται ελεύθερα από τα Στενά και, τελικά, να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους αμερικανικούς όρους.

Σημειώνοντας, ότι ο χρόνος εξακολουθεί να είναι υπέρ των Αμερικανών, τόνισαν ότι η οικονομία του Ιράν θα αρχίσει να καταρρέει, ενώ η επανέναρξη του ναυτικού αποκλεισμού θα εξαντλήσει τα οικονομικά αποθέματα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τους New York Times, η νέα φάση του πολέμου θα εξαρτηθεί από τις τιμές της ενέργειας και κυρίως από τον φόβο για τυχόν άνοδο, καθώς μία από τις δύο πλευρές κάποια στιγμή, είτε θα υποχωρήσει για να βρεθεί βιώσιμη λύση, είτε θα προχωρήσει σε ακραία κλιμάκωση, απελπισμένη από την έλλειψη επιλογών.