Η προοπτική επανέναρξης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταρτίσει σχέδια βομβαρδισμού που περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας GBU-43/B, γνωστής ως «μητέρα όλων των βομβών», κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με αμερικανικό δημοσίευμα που επικαλείται αξιωματούχους με γνώση του θέματος.

Η πιθανή ανάπτυξη της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας στο αμερικανικό οπλοστάσιο, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μία ουσιαστική κλιμάκωση της πολεμικής διαμάχης, παρά το γεγονός ότι αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στις συζητήσεις σχεδιασμού των πολεμικών επιχειρήσεων δήλωσαν ότι υπάρχουν ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα χρήσης της συγκεκριμένης βόμβας ως προς της επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων της Ουάσινγκτον.

Την είδηση μετέδωσε και το Reuters, διευκρινίζοντας ότι δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα οι συγκεκριμένες πληροφορίες.