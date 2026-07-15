Δραματικές είναι οι εξελίξεις στο νότιο Ιράν μετά τα τελευταία πλήγματα των αμερικανικών δυνάμεων, τα οποία άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις της εκπροσώπου της ιρανικής κυβέρνησης, Φατεμέχ Μοχατζερανί, τουλάχιστον 30 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.



«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις πενθούσες οικογένειες και τιμάμε τη μνήμη των νεκρών. Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στον λαό με όλη τη δύναμή της», έγραψε στο X η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης.



Την ίδια στιγμή, ο απολογισμός των τραυματιών είναι εξαιρετικά βαρύς. Όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της χώρας, Χοσεΐν Κερμανπούρ, περισσότεροι από 260 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έναρξη του τελευταίου κύματος επιθέσεων, η οποία τοποθετείται χρονικά πριν από μία εβδομάδα.



Από το σύνολο των τραυματιών που διακομίστηκαν στα νοσοκομεία, οι 222 έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν να νοσηλεύονται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.