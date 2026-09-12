Μια παλιότερη τηλεοπτική στιγμή με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαζωνάκη επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τον θάνατό του και αποκτά διαφορετικό βάρος, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε μιλήσει ανοιχτά για τον θάνατο και τον τρόπο με τον οποίο τον αντιλαμβανόταν.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος είχε βρεθεί στη θέση του coach στο «The Voice», είχε εκφράσει τη δική του άποψη για το αναπόφευκτο τέλος με αφορμή μια προσωπική εξομολόγηση ενός νεαρού διαγωνιζόμενου.

Ο διαγωνιζόμενος, μετά την εμφάνισή του στη σκηνή, είχε αναφερθεί στη γιαγιά του, η οποία είχε φύγει από τη ζωή τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Όπως είχε εξηγήσει, κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του τη σκεφτόταν και αισθανόταν πως εκείνη εξακολουθούσε να βρίσκεται δίπλα του.

«Πιστεύω ότι είναι η προστασία μου», είχε πει τότε ο διαγωνιζόμενος, μιλώντας για τη γιαγιά του.

Η απάντηση του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν άμεση και αποτύπωνε τη δική του ιδιαίτερη φιλοσοφία για τον θάνατο.

«Ο θάνατος είναι γέννα, μην τον φοβάστε», είχε πει χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

Στη συνέχεια, ο νεαρός διαγωνιζόμενος είχε μιλήσει για την έννοια της αναγέννησης, εξηγώντας πως οι άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα μας.

«Είναι και αναγέννηση, πιστεύω ότι ζουν μέσα μας, θα ήθελα να συνεχίσει να ζει μέσα μου», είχε αναφέρει.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάρει ξανά τον λόγο και είχε προσθέσει μια ακόμη σκέψη για την απώλεια και τους ανθρώπους που μένουν πίσω.

«Επίσης, (ο θάνατος) είναι γι’ αυτούς που μένουν. Αυτοί που έχουν φύγει…», είχε πει.

Τα λόγια αυτά, που είχαν ειπωθεί σε μια τηλεοπτική εκπομπή αρκετό καιρό πριν, επανέρχονται σήμερα στη δημοσιότητα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και συγκινούν, καθώς ο ίδιος είχε περιγράψει τον θάνατο όχι ως κάτι που πρέπει να προκαλεί φόβο, αλλά ως μια μορφή μετάβασης και αναγέννησης.