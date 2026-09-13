Η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας και έχασε ακόμη δύο βαθμούς, έπειτα από αυτούς κόντρα στην Κηφισιά, με τον Μάρκο Νίκολιτς να μην κρύβει την απογοήτευσή του.

Δύο εκτός έδρας παιχνίδια στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος και δύο ισοπαλίες για την Ένωση, ο προπονητής της οποίας είπε τα εξής στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη του ματς…

«Ήταν ένα δυναμικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Είχαμε κατοχή, αρκετές φάσεις, πολλά σουτ, γύρω στα 23 με 25. Κι ο Αστέρας είχε φάσεις για να σκοράρει. Αν συγκρίνουμε όμως τις ευκαιρίες, πρέπει να πούμε ότι εμείς δημιουργήσαμε τις δικές μας ευκαιρίες και τις ευκαιρίες του Αστέρα. Τους τις δώσαμε. Έκαναν προσπάθεια οι παίκτες, ευχαριστούμε τους οπαδούς μας. Θα μπορούσαμε τη νίκη, αλλά και η ομάδα του Αστέρα πάλεψε και άξιζε τον βαθμό με βάση την προσπάθειά τους».

Για τους τέσσερις χαμένους βαθμούς, σε παιχνίδια στα οποία πέρυσι είχε πάρει έξι, έπειτα από ευρωπαϊκούς αγώνες: «Με την Κηφισιά ήταν κακό παιχνίδι. Απόψε δεν συνέβη το ίδιο. Ήταν ένα καλό ματς, με ένταση, πάνω-κάτω, υπήρχαν μονομαχίες. Αλλά εμείς ήρθαμε για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.

Είμαστε απογοητευμένοι από αυτό. Δεν θέλω να βιάζομαι, πάντα τσεκάρω κάποια πράγματα μετά το παιχνίδι και μπορώ να πω το παιχνίδι χάθηκε στο δικό μας μισό. Όπως δημιουργήσαμε ευκαιρίες εμείς, έτσι δημιουργήσαμε και τις ευκαιρείς του αντιπάλου. Αυτοί ήταν έτοιμοι πνευματικά για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους δώσαμε. Προσπαθώ να είμαι ήρεμος, δεν είμαι, αλλά κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι».

Για το αν υπήρχε έλλειψη συγκέντρωσης: «Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε για έλλειψη συγκέντρωσης. Μιλάμε για έμπειρους παίκτες, ηγέτες στην ομάδα, που περιμένεις να τραβήξουν και τους άλλους. Δεν είναι αποδεκτό να γίνονται τέτοια λάθη. Περιμένεις να είναι στο top επίπεδο, αλλά περιμένεις να μην πέσουν τόσο πολύ. Δεν κατηγορώ κάποιον και στο τέλος η ευθύνη βασικά είναι δική μου. Εγώ είμαι ο προπονητής και εγώ φταίω για ό,τι αρνητικό παρουσίασε η ομάδα».