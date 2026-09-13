Τέσσερα άτομα απεγκλωβίστηκαν από Ι.Χ. αυτοκίνητο μετά από εκτροπή του οχήματος στην περιοχή της Εξοχής, στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα τέσσερα άτομα παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.