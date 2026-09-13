Τέσσερα άτομα απεγκλωβίστηκαν από Ι.Χ. αυτοκίνητο μετά από εκτροπή του οχήματος στην περιοχή της Εξοχής, στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα τέσσερα άτομα παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός 4 ατόμων από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής, στην περιοχή Εξοχή του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2026