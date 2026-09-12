Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι κινήσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών πριν και μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, με την έρευνα να επικεντρώνεται και στον χρόνο που μεσολάβησε μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ.

Συνολικά 84 λεπτά φέρεται να μεσολάβησαν μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η κατάθεση της πρώτης διασώστριας που έφτασε στο ιατρείο, αλλά και τα ψηφιακά και υλικά ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες στον χώρο.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Νίκος Πλατανησιώτης, εξηγεί τι προβλέπεται σε περίπτωση που ένας ασθενής δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση πριν από μια ιατρική πράξη.

«Θα πρέπει να γίνει έλεγχος, για ποιο λόγο δεν αισθάνεται καλά, αν υποκρύπτεται κάτι, αν είναι μια απλή αδιαθεσία ή ένα σοβαρό νόσημα. Να προχωρήσει σε άλλες εξετάσεις και να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη», ανέφερε.

Η κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το MEGA, ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα έχει η κατάθεση της πρώτης διασώστριας του ΕΚΑΒ που έφτασε στο ιατρείο.

Όπως κατέθεσε, στις 16:26 μπήκε στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και αντίκρισε τον γιατρό να του κάνει ΚΑΡΠΑ.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση», ανέφερε στην κατάθεσή της.

Σύμφωνα με την ίδια, ο γιατρός ενημέρωσε τους διασώστες ότι είχε πραγματοποιήσει ΚΑΡΠΑ για περίπου δέκα λεπτά πριν από την άφιξή τους και ότι είχε χορηγηθεί 1 mg αδρεναλίνης.

Παράλληλα, όπως φέρεται να τους ανέφερε, στο ιατρείο υπήρχε απινιδωτής, ο οποίος όμως δεν λειτουργούσε. Ο ίδιος, σύμφωνα με την κατάθεση, δεν εξέφρασε επιθυμία να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο.

Οι αναζητήσεις μέσω υπολογιστή και τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και ψηφιακά δεδομένα από τον χώρο του ιατρείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του πραγματοποιούνταν αναζητήσεις μέσω υπολογιστή, μεταξύ άλλων και μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, για τρόπους επαναφοράς στη ζωή.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν στοιχεία σχετικά με τη διαγραφή του φακέλου των ραντεβού, αλλά και όσα φέρεται να συνέβησαν στον χώρο το επόμενο πρωί.

Η κατάθεση της γραμματέως για τον καθαρισμό του ιατρείου

Σύμφωνα με το MEGA, η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον γιατρό το πρωί μετά το περιστατικό.

«Στις οχτώ η ώρα περίπου, ενώ ήμουν στο σπίτι μου με κάλεσε τηλεφωνικά ο γιατρός και μου ζήτησε να πάω στο ιατρείο να παραλάβω κάποια έγγραφα και να τα παραδώσω στον δικηγόρο του, με το επίθετο Αγαπηνός», φέρεται να ανέφερε.

Όπως είπε, έφτασε περίπου στις 09:10 και στο ιατρείο βρίσκονταν ήδη αστυνομικοί και μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, οι οποίοι πραγματοποιούσαν έρευνα. Η ίδια φέρεται να ανέφερε ακόμη: «Τα κορίτσια καθάρισαν το προηγούμενο βράδυ, δεν ήξεραν αν απαγορεύεται ή όχι».

Σημαντικά θεωρούνται και τα ευρήματα που φέρεται να ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές εντόπισαν διαγραμμένη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, στην οποία εμφανίζεται με φλεβοκαθετήρες και κλειστά μάτια. Η φωτογραφία φέρεται να είχε σταλεί στον σύζυγο της γιατρού και να διαγράφηκε στις 19:09.

Παράλληλα, εντοπίστηκε διαγραμμένο συμπιεσμένο αρχείο με την ονομασία «Μαζωνάκης Γιώργος», το περιεχόμενο του οποίου εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν περιλαμβάνει στοιχεία από το ιατρικό ιστορικό του τραγουδιστή.

Κατά την έρευνα στον χώρο φέρεται να εντοπίστηκε επίσης, κρυμμένη σε ντουλάπα, φυγόκεντρος, για την οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο ύψους 70.000 ευρώ το 2025, ενώ βρέθηκε και δεύτερη συσκευή, καινούργια, μέσα στη συσκευασία της.

Το ζήτημα των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης αποτελεί ένα από τα σημεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τη λειτουργία του ιατρείου.

Η κατάθεση της νοσηλεύτριας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου, καθώς φέρεται να περιγράφει προηγούμενη εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη και να έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό ότι η γιατρός είχε να τον δει από το 2021.

Σύμφωνα με το MEGA, η νοσηλεύτρια ανέφερε για τον τραγουδιστή:

«Μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του, λίγο στα χαμένα. Δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς. Ήταν γλυκομίλητος όπως πάντα, όμως η κατάστασή του μου φάνηκε κάπως χειρότερη από τις προηγούμενες φορές που τον είχα δει».

Η συγκεκριμένη μαρτυρία, όπως και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, αξιολογούνται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε στο ιατρείο και κατέληξε στη συνέχεια στο νοσοκομείο.