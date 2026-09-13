Με συγκίνηση μίλησε η Εύη Καλογηροπούλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας ότι οι δυο τους είχαν έρθει ξανά πολύ κοντά τον τελευταίο χρόνο και πως είχαν συναντηθεί μόλις λίγες ημέρες πριν από τον ξαφνικό θάνατό του.

Η γνωστή σκηνοθέτις και ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδέονταν με μια στενή φιλία που είχε περάσει και στο επαγγελματικό επίπεδο. Το 2022 είχαν συνεργαστεί στην ταινία μικρού μήκους «Στον Θρόνο του Ξέρξη», στην οποία ο τραγουδιστής είχε έναν ιδιαίτερο κινηματογραφικό ρόλο.

Μιλώντας στο MEGA, η Εύη Καλογηροπούλου αποκάλυψε ότι, παρότι για ένα διάστημα οι δρόμοι τους είχαν απομακρυνθεί, τον τελευταίο χρόνο είχαν ξαναβρεί τη στενή επαφή που είχαν στο παρελθόν.

«Πέρα από συνεργάτης, ήταν ένας πολύ δικός μου άνθρωπος τα τελευταία χρόνια. Είχαμε χαθεί, όπως όλοι οι φίλοι χάνονται, αλλά τον τελευταίο χρόνο ήμασταν ξανά κοντά. Μέχρι τις τελευταίες μέρες τον είχα δει, είχαμε βγει, την Πέμπτη συγκεκριμένα είχαμε βγει σε εστιατόριο», ανέφερε.

Όπως αποκάλυψε, η επικοινωνία τους ήταν ιδιαίτερα συχνή. «Κάθε εβδομάδα βρισκόμασταν, μιλάγαμε μέρα παρά μέρα», είπε, προσθέτοντας ότι για την ίδια ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πάνω απ’ όλα ένας δικός της άνθρωπος.

«Ήταν ο πιο δοτικός άνθρωπος»

Η Εύη Καλογηροπούλου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον χαρακτήρα του τραγουδιστή και στη συμπεριφορά του απέναντι στους ανθρώπους που αγαπούσε.

«Μου φαίνεται αστείο να συζητάω αν είναι δικός μου άνθρωπος ο Γιώργος. Είναι ένα παιδί, είναι ο πιο καλός άνθρωπος», είπε.

Μάλιστα, θυμήθηκε μία χαρακτηριστική μεταξύ τους συζήτηση από την περίοδο κατά την οποία η προσωπική και οικογενειακή ζωή του τραγουδιστή βρισκόταν έντονα στην επικαιρότητα.

«Όταν είχε γίνει ένα από τα περιστατικά που είχαν γίνει στο σόι του Γιώργου, του είπα ότι με έπαιρναν από τις τηλεοράσεις και μου είπε “γιατί δεν βγήκες; Έπρεπε να βγεις και να πεις ότι μ’ αγαπάς πολύ και είμαι πολύ καλός φίλος”».

Για την ίδια, η φιλία του Μαζωνάκη δεν περιοριζόταν στα λόγια. Όπως εξήγησε, όταν αγαπούσε και εμπιστευόταν κάποιον, στεκόταν δίπλα του με τρόπο ουσιαστικό.

«Ήταν ο πιο δοτικός άνθρωπος, όταν αγαπούσε έναν άνθρωπο και όταν τον εμπιστευόταν. Ήταν εκεί μέχρι το τέλος. Εμένα με έχει υπερασπιστεί από προσωπικές στιγμές, που δεν θα χρειαζόταν, μέχρι επαγγελματικές. Δεν υπήρχε περίπτωση να μη με υπερασπιστεί».

«Ο Γιώργος ήταν ένας πολύ φωτεινός άνθρωπος»

Η σκηνοθέτις θέλησε παράλληλα να μιλήσει για μια λιγότερο γνωστή πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη, πέρα από τη δημόσια εικόνα του δημοφιλούς λαϊκού τραγουδιστή.

«Και επειδή ακούω διάφορα, ο Γιώργος ήταν ένας πολύ φωτεινός άνθρωπος», τόνισε, εξηγώντας ότι είχε βαθύ ενδιαφέρον για την τέχνη και την κουλτούρα.

Αυτή ήταν, όπως είπε, και μία από τις πλευρές που τους έφεραν δημιουργικά κοντά στην ταινία «Στον Θρόνο του Ξέρξη».

Για την Καλογηροπούλου, ο Μαζωνάκης δεν αντιμετωπίστηκε στην ταινία ως ένας διάσημος τραγουδιστής που έκανε απλώς ένα πέρασμα από τον κινηματογράφο. Εντάχθηκε στον ιδιαίτερο κόσμο της ιστορίας ως κινηματογραφικό πρόσωπο, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το βιομηχανικό τοπίο συναντούσε τη λαϊκή κουλτούρα.

«Τον ενδιέφερε βαθιά η κουλτούρα. Δεν είναι τυχαίο αυτό που κάναμε με την ταινία μικρού μήκους», κατέληξε η Εύη Καλογηροπούλου.