Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δίνει το exit poll του δημόσιου καναλιού SVT, το αριστερό αντιπολιτευτικό μπλοκ συγκεντρώνει το 51,3% των προτιμήσεων των ψηφοφόρων, απέναντι στο 46,8% των δεξιών κομμάτων στις εκλογές στη Σουηδία.

Πρώτο σε ψήφους έρχεται το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα με 28,4%, παρότι φαίνεται να χάνει το 1,9% της εκλογικής του δύναμης.

Η δημοσκόπηση κατά την αποχώρηση από την κάλπη δείχνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης προηγούνται με σχεδόν πέντε ποσοστιαίες μονάδες και αναμένεται να κερδίσουν άνετα τις εκλογές. Αν τα αποτελέσματα διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα, ο αριστερός αντιπολιτευτικός συνασπισμός θα διαθέτει 183 έδρες στο νέο κοινοβούλιο έναντι 166 των δεξιών και κεντροδεξιών κομμάτων.

Αξιοπρόσεκτο σημείο της δημοσκόπησης είναι το αποτέλεσμα των ακροδεξιών Σουηδών Δημοκρατών: έρχονται μόλις τρίτοι, πίσω από τους Μετριοπαθείς του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον, χάνοντας σημαντικό μέρος της δύναμής τους (-3,3%).

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του exit poll δίνουν:

Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα: 28,4% (-1,9%)

Μετριοπαθείς: 18,1% (-1%)

Σουηδοί Δημοκράτες: 17,2% (-3,3%)

Αριστερό Κόμμα: 8,0% (-1,3%)

Κεντρώο Κόμμα: 7,5% (+0,8%)

Πράσινο Κόμμα: 7,4% (+2,3%)

Χριστιανοδημοκράτες: 6,1% (+0,8%)

Φιλελεύθεροι: 5,4% (+0,8%)