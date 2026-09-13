Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό με σκοπό την παράδοσή του σε μέλη τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για έναν 30χρονο Έλληνα και έναν 36χρονο υπήκοο Τουρκίας, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης σε περιοχή της πόλης.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη ενός 49χρονου Τούρκου υπηκόου που είναι ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας, σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων που περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, διακεκριμένη οπλοκατοχή, ηθική αυτουργία, κατοχή ναρκωτικών, απείθεια και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Η έρευνα οργανώθηκε έπειτα από πληροφορίες για επικείμενη διακίνηση βαρέως οπλισμού στη Θεσσαλονίκη και πιθανή παράδοσή του σε μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ο 30χρονος και ο 36χρονος εντοπίστηκαν την ώρα που έβγαιναν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία και σακούλα.

Κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με την Αστυνομία, βρέθηκαν μεταξύ άλλων πολεμικό τυφέκιο, υποπολυβόλο, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.

Ο 30χρονος φέρεται να μην συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση και συνελήφθη.

Τι κατασχέθηκε

Από τις έρευνες σε αποθηκευτικό χώρο, κατοικίες και οχήματα, καθώς και από την κατοχή των κατηγορουμένων, κατασχέθηκαν ένα μακρύκαννο πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή χωρίς κοντάκι, ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi, δύο γεμιστήρες, μία διόπτρα, ένα κοντάκι πολεμικού τυφεκίου και 33 φυσίγγια.

Επιπλέον, βρέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, 30 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, δύο ζεύγη κρατικών πινακίδων επιβατηγών αυτοκινήτων, δύο πομποδέκτες UHF και ένα διαβατήριο ελληνικών αρχών.

Στο κάδρο και 49χρονος που βρίσκεται ήδη στη φυλακή

Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν και έναν 49χρονο Τούρκο υπήκοο, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.

Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 49χρονος αναζητείται για να εκτίσει ποινή κάθειρξης άνω των 10 ετών για απάτη κατ’ εξακολούθηση, με χρήση πληροφοριακών συστημάτων, τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων ως εργαλείο διάπραξης.

Η Αστυνομία επισημαίνει ακόμη ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

