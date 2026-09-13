Την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ χρειάστηκε ένας από τους συγκεντρωμένους που περίμεναν στη σειρά για τη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη.
Ο συνωστισμός ήταν έντονος, με ορισμένους από τους συγκεντρωμένους να αισθάνονται αδιαθεσία.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από την εκκλησία έσπευσε στο σημείο προκειμένου να παράσχει άμεσα τις πρώτες βοήθειες.
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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης ξεκίνησε η λαϊκή αγρύπνια για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Πλήθος κόσμου υποδέχθηκε τη σορό του αγαπημένου τραγουδιστή με λουλούδια και χειροκροτήματα, ενώ από τα ηχεία ακούγονταν μεγάλες επιτυχίες του. Ο συνωστισμός ήταν έντονος, με ορισμένους από τους συγκεντρωμένους να αισθάνονται αδιαθεσία. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την εκκλησία, προκειμένου να παράσχει άμεσα τις πρώτες βοήθειες όπου χρειαστεί. #ΓιώργοςΜαζωνάκης #Mazonakis #Μαζωνακης #mazw #μαζωνάκης #mazonakis #γιωργοσμαζωνακης♬ πρωτότυπος ήχος – newsbeast