Την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ χρειάστηκε ένας από τους συγκεντρωμένους που περίμεναν στη σειρά για τη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο συνωστισμός ήταν έντονος, με ορισμένους από τους συγκεντρωμένους να αισθάνονται αδιαθεσία.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από την εκκλησία έσπευσε στο σημείο προκειμένου να παράσχει άμεσα τις πρώτες βοήθειες.

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