Ο Ολυμπιακός επικράτησε και της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με 77-72, στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο και είναι έτοιμος να διεκδικήσει το Super Cup της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι.

Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ στα πρώτα λεπτά του αγώνα, προς το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου όμως οι Ισραηλινοί έκαναν σερί 10-0 και κατάφεραν να προηγηθούν με 22-10.

Η διαφορά πήγε και στους 13 πόντους (12-25) για τη Μακάμπι στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Ντόρσεϊ όμως άρχισε να «πυροβολεί» και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με επιμέρους σκορ 12-2 μείωσε σε 25-27 και στη συνέχεια πέρασε μπροστά με 35-33, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με το σκορ 35-35.

Στην τρίτη περίοδο οι Ισραηλινοί προσπάθησαν να ξεφύγουν αλλά οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πάντα τις απαντήσεις, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να είναι κοντά και το τέταρτο δεκάλεπτο να αρχίζει με τη Μακάμπι στο +3 (57-60).

Ο Ολυμπιακός, πάντως, παρέμεινε ψύχραιμος, έβρισκε λύσεις από τους ΜακΙντάιρ, Εντιάι και Χολ ενώ ο Τζόσεφ με τρίποντο έκανε το 74-70, για να πάρουν τελικά τη νίκη οι πρωταθλητές Ευρώπης με 77-72.

Τα δεκάλεπτα: 10-22, 35-35, 57-60, 77-72