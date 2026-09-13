Αν και έπαιζε με 10 παίκτες από το 23′ λόγω αποβολής του Φόντεν, η Μάντσεστερ Σίτι με γκολ του Χάαλαντ νίκησε με τη 1-0 τη Γιουνάιτεντ στο Όλντ Τράφορντ και μοιράζεται με την Άρσεναλ την κορυφή της Premier League.

Το ντέρμπι του Μάντσεστερ είχε γρήγορο ρυθμό και πάθος από το ξεκίνημά του, με τη Σίτι να μένει με 10 παίκτες στο 23ο λεπτό καθώς ο Φόντεν αποβλήθηκε για το χτύπημα στον Φερνάντες.

Η Γιουνάιτεντ θα μπορούσε να προηγηθεί στο 43′ με την εκτέλεση φάουλ του Ράσφορντ αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι και στο 51′ στάθηκε ξανά άτυχη καθώς είχε και δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά σε ωραίο σουτ του Μέινου.

Και αφού δεν έγινε το 1-0, έγινε στο 60′ το 0-1 από τον Χάαλαντ, με το γκολ να μετράει μετά την εξέταση του VAR, καθώς φάνηκε ότι δεν υπήρχε οφσάιντ τελικά.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στη συνέχεια και είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 95′ με το τετ α τετ του Μπούμο, ο Ντοναρούμα όμως απέκρουσε και η Μάντσεστερ Σίτι πήρε μεγάλη νίκη.