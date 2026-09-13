Στον αέρα της εκπομπής “Update” μίλησε ο Αντώνης Καρπετόπουλος, το απόγευμα της Κυριακής, γνωστοποιώντας πως ο Γιώργος Μαζωνάκης τον γνώρισε όταν επρόκειτο να αγοράσει ένα σπίτι του.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής, που έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, πουλούσε πριν από 12 περίπου χρόνια ένα ακίνητό του στο κέντρο και ο γνωστός αθλητικογράφος ενδιαφέρθηκε γι’ αυτό χωρίς να γνωρίζει, τότε, τον ιδιοκτήτη.

Ειδικότερα, ο Αντώνης Καρπετόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “το πώς γνωρίστηκα με τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι από τα σπάνια. Πήγα να αγοράσω ένα σπίτι του, πριν από πολλά χρόνια, το 2003 – 2004. Δεν ήξερα ότι ήταν του Μαζωνάκη το σπίτι, γιατί ήξερα ότι έμενε στα νότια προάστια και αυτό ήταν ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας”.

“Είχα πάει να δω το σπίτι το οποίο ήταν, πραγματικά, το πιο καθαρό που ‘χω δει στον κόσμο γιατί ο Μαζωνάκης, ανάμεσα στ’ άλλα, είχε και μια πραγματική τρέλα με την καθαριότητα. Έλαμπε το σπίτι κι ας μην έμενε κανείς. Είχε δυο πολύ μεγάλες φωτογραφίες του Μαζωνάκη, μία στο υπνοδωμάτιο και μία στον κοινόχρηστο χώρο, οπότε σκέφτηκα πως έπεσα σε κάποιον που ήταν οπαδός του”.

“Δεν το πήρα το σπίτι και μετά από λίγο καιρό με είχε δει στη Γλυφάδα και μου είπε: “Ρε συ, μούτρο, γιατί δεν το πήρες το σπίτι; Εγώ σε σένα ήθελα να το δώσω”.

Τον ρώτησα αν ήταν δικό του και μου απάντησε: “Καλά, είδες ένα σπίτι με δυο φωτογραφίες δικές μου και νόμιζες ότι ήταν άλλου;”. Κάπως έτσι γνωριστήκαμε και καμιά φορά βρισκόμασταν και τα λέγαμε, δυστυχώς όχι τελευταία” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Αντώνης Καρπετόπουλος στον αέρα της ενημερωτικής εκπομπής του ΕΡΤnews.