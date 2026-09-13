Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στη Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας σε πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό που τον ακολουθούσε επί δεκαετίες.

Από νωρίς το απόγευμα, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, γείτονες και θαυμαστές άρχισαν να κατακλύζουν τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, στην περιοχή όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε λίγο μετά τις 19:30, όταν έφτασε η σορός του. Ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα, φώναζε «αθάνατος» και τραγουδούσε γνωστές επιτυχίες του, ενώ αρκετοί κρατούσαν λευκά τριαντάφυλλα και χειρόγραφα μηνύματα αποχαιρετισμού.

Σπαραγμός για τις αδελφές και τους γονείς του

Ιδιαίτερα φορτισμένες ήταν οι στιγμές για την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι αδελφές του, Μαρία και Βάσω Μαζωνάκη, εμφανώς συντετριμμένες, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, ενώ δίπλα τους βρίσκονταν οι γονείς τους.

Κατά την είσοδο του φέρετρου στον ναό, η Μαρία Μαζωνάκη ξέσπασε, με συγγενείς και φίλους να τη στηρίζουν. Η οικογένεια προσπάθησε να πλησιάσει όσο περισσότερο μπορούσε το φέρετρο, σε μια εικόνα που αποτύπωσε το βάρος της απώλειας.

Θαυμαστές κάθε ηλικίας στη λαϊκή αγρυπνία

Η λαϊκή αγρυπνία ξεκίνησε στις 19:30 και συνεχίζεται μέσα στη νύχτα, με πλήθος κόσμου να περιμένει υπομονετικά για να αποτίσει φόρο τιμής στον αγαπημένο τραγουδιστή.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας μιλούν για τον Γιώργο Μαζωνάκη με λόγια αγάπης, χαρακτηρίζοντάς τον «το καλύτερο παιδί» και «έναν υπέροχο άνθρωπο».

Πολλοί δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους τη στιγμή που το φέρετρο πέρασε μπροστά από το πλήθος, με αρκετούς να δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν ότι ο άνθρωπος που συνόδευσε με τη φωνή του σημαντικές στιγμές της ζωής τους δεν βρίσκεται πια ανάμεσά τους.

Τη Δευτέρα η εξόδιος ακολουθία

Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στη Νίκαια, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή του στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Νίκαια, η πόλη με την οποία ο καλλιτέχνης διατηρούσε ισχυρό δεσμό σε όλη του τη ζωή, έγινε το σημείο του τελευταίου αποχαιρετισμού για έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και ιδιαίτερους ερμηνευτές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.