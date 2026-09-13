Παρέμβαση στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κάνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει τι ισχύει επιστημονικά γύρω από όρους όπως «κβαντική ιατρική» και «κβαντική θεραπεία».

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση χαρακτηρίζει τους συγκεκριμένους όρους «ανυπόστατους», τονίζοντας ότι η χρήση εννοιών της κβαντικής φυσικής σε θεραπευτικές πρακτικές που δεν στηρίζονται σε αναγνωρισμένα επιστημονικά δεδομένα δεν συνιστά κλάδο της σύγχρονης ιατρικής.

Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του τραγουδιστή έχει βρεθεί ιατρείο στο Κολωνάκι και δημόσιες αναφορές για ακαδημαϊκό τίτλο στην αποκαλούμενη «Κβαντική Ιατρική».

«Ανυπόστατοι οι όροι κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία»

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών υπογραμμίζει ότι η κβαντική φυσική αποτελεί σαφώς ορισμένο και αυστηρά τεκμηριωμένο επιστημονικό πεδίο, το οποίο δεν πρέπει να συγχέεται με θεραπευτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν τον όρο «κβαντικό» χωρίς αντίστοιχη επιστημονική βάση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι όροι «κβαντική ιατρική» και «κβαντική θεραπεία» δεν αποτελούν αναγνωρισμένες επιστημονικές έννοιες με το περιεχόμενο που συχνά τους αποδίδεται στον χώρο εναλλακτικών θεραπειών.

Η Ένωση επιχειρεί έτσι να διαχωρίσει την πραγματική εφαρμογή της κβαντικής φυσικής σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς από ισχυρισμούς που παρουσιάζονται ως ιατρικές πρακτικές.

Τι αναφέρει για το λεγόμενο «Κβαντικό Πανεπιστήμιο» της Χαβάης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε τίτλους σπουδών που αποδίδονται από ίδρυμα στη Χαβάη το οποίο χρησιμοποιεί τον όρο «Quantum University».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, οι συγκεκριμένοι τίτλοι δεν αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά πτυχία αντίστοιχα εκείνων που χορηγούνται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίκληση και σχετικής τοποθέτησης του Πανεπιστημίου McGill του Καναδά, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για περίπτωση όπου «γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών».

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της Ένωσης να αποσαφηνίσει ότι η χρήση επιστημονικής ορολογίας δεν αρκεί από μόνη της για να προσδώσει επιστημονική εγκυρότητα σε μια θεραπευτική μέθοδο ή σε έναν τίτλο σπουδών.

Η συζήτηση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Οι Αρχές εξετάζουν μια σειρά από ιατρικά και ψηφιακά δεδομένα που αφορούν όσα συνέβησαν πριν και μετά το περιστατικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών επιχειρεί να περιορίσει τη σύγχυση ανάμεσα σε διαφορετικές έννοιες και πρακτικές, τονίζοντας ότι κάθε ιατρικός ισχυρισμός οφείλει να αξιολογείται με βάση επιστημονικά δεδομένα και αναγνωρισμένες μεθόδους.

Η παρέμβαση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση έχει επεκταθεί πέρα από τις συνθήκες του θανάτου και στα επαγγελματικά προσόντα, τις θεραπευτικές πρακτικές και την επιστημονική τεκμηρίωση όσων εμπλέκονται.

