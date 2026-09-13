Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι την ημέρα που κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ τη Δευτέρα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια προκειμένου να απολογηθούν.

Οι δύο ιδιοκτήτες του ιατρείου αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία και έχουν λάβει προθεσμία ώστε να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι καταθέσεις εργαζομένων, τα ψηφιακά δεδομένα και η μνήμη του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθώς φαίνεται να υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις που πρέπει να αποσαφηνιστούν.

Η κατάθεση της γραμματέως και η ώρα άφιξης του Μαζωνάκη

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ, η γραμματέας του ιατρείου φέρεται να κατέθεσε ότι τα ραντεβού καταχωρούνταν σε ημερολόγιο και ότι, στο τέλος κάθε ημέρας, διαγράφονταν όσα είχαν πραγματοποιηθεί.

Για τον καθαρισμό του δωματίου όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής, φέρεται να ανέφερε ότι έγινε από την ίδια, τη νοσηλεύτρια και την τεχνολόγο εργαστηρίων και ότι επρόκειτο για πάγια διαδικασία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά της στην ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γραμματέας τοποθέτησε την άφιξή του στις 15:30 και υποστήριξε ότι περίπου 45 λεπτά αργότερα της ζητήθηκε να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται μαζί με τα υπόλοιπα δεδομένα, καθώς η μνήμη του μηχανήματος φέρεται να καταγράφει λειτουργία διάρκειας 42 λεπτών με ώρα έναρξης τις 14:14.

Η νοσηλεύτρια λέει ότι έφυγε στις 16:40

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και η κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρείου.

Η ίδια φέρεται να δήλωσε ότι ολοκλήρωσε το ωράριό της και αποχώρησε στις 16:40, ενώ υποστήριξε πως πληροφορήθηκε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αργότερα από το διαδίκτυο.

Οι διαφορετικές αυτές χρονικές αναφορές συγκρίνονται με τις κάμερες ασφαλείας, τα ηλεκτρονικά αρχεία και τα δεδομένα του εξοπλισμού, ώστε να αποκατασταθεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων.

Νέα καταγγελία σε βάρος της γιατρού

Την ίδια ώρα, νέα καταγγελία παρουσιάστηκε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ από γυναίκα η οποία ανέφερε ότι είχε απευθυνθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο ενώ αντιμετώπιζε αυτοάνοσο νόσημα και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, η γιατρός τής είπε ότι υπήρχε «πολύ μεγάλη πιθανότητα» να εμφανίσει καρκίνο λόγω των φαρμάκων που λάμβανε και την έπεισε να διακόψει την αγωγή της.

«Μου είπε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάθω καρκίνο από τα φάρμακα που παίρνω. “Το βλέπω, αν το συνεχίσεις θα πάθεις καρκίνο” και με έπεισε να κόψω τα φάρμακα», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, στη συνέχεια της χορηγήθηκαν βιταμίνες και άλλα σκευάσματα.

«Παράτα τα όλα, χάνεις τα νεφρά σου»

Η γυναίκα υποστήριξε ότι για ένα διάστημα δεν αντιλήφθηκε σημαντική επιδείνωση, ωστόσο περίπου έξι μήνες αργότερα οι εξετάσεις της παρουσίασαν σοβαρή απορρύθμιση.

Όπως είπε, απευθύνθηκε σε νεφρολόγο, ο οποίος της ζήτησε νέες εξετάσεις και όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, την προειδοποίησε ότι έπρεπε να μεταβεί άμεσα σε νοσοκομείο.

«Μου είπε “παράτα τα όλα και έφυγες για το νοσοκομείο που διανυκτερεύει, χάνεις τα νεφρά σου”», ανέφερε η ίδια.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, νοσηλεύτηκε και υποβλήθηκε σε ισχυρή φαρμακευτική αγωγή, ενώ υποστηρίζει ότι η βλάβη που υπέστη είναι μόνιμη και πλέον χρειάζεται τακτική παρακολούθηση.

«Μου πρότεινε πλασμαφαίρεση»

Η ίδια γυναίκα υποστήριξε επίσης ότι η κατηγορούμενη γιατρός της είχε προτείνει να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Όπως περιέγραψε, οδηγήθηκε σε δωμάτιο του ιατρείου όπου άλλος ασθενής φέρεται να υποβαλλόταν ήδη στη συγκεκριμένη διαδικασία.

«Μου την εξήγησε, “θα κάνεις αυτό, θα φύγουν οι τοξίνες, θα γλιτώσεις από το αυτοάνοσο”. Αλλά ήταν ένα δωμάτιο που δεν είχε καμία υποδομή», ανέφερε.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι δεν έλαβε απόδειξη για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που πλήρωσε, υποστηρίζοντας ότι το ποσό ήταν χαμηλότερο χωρίς παραστατικό.

Οι νέες καταθέσεις και οι καταγγελίες προστίθενται στο υλικό της έρευνας, ενώ η Δικαιοσύνη επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τόσο το ακριβές χρονικό της ημέρας του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και τις συνθήκες λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου.