Σοβαρές καταγγελίες για βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και παρενόχληση από Βρετανούς άνδρες φέρνουν στο φως γυναίκες αιτούσες άσυλο, πολλές από τις οποίες δηλώνουν ότι φοβήθηκαν να απευθυνθούν στις αρχές ή να προχωρήσουν σε ποινική δίωξη.

Οι μαρτυρίες αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία η δημόσια συζήτηση στη Βρετανία για το άσυλο και τη μετανάστευση έχει πολωθεί έντονα, με ακροδεξιές οργανώσεις να προβάλλουν συστηματικά ισχυρισμούς περί εκτεταμένης σεξουαλικής βίας από άνδρες αιτούντες άσυλο. Την ίδια ώρα, οργανώσεις υποστήριξης επισημαίνουν ότι οι ίδιες οι γυναίκες που βρίσκονται μέσα στο σύστημα ασύλου είναι συχνά εξαιρετικά ευάλωτες σε κακοποίηση και εκμετάλλευση.

«Μου έλεγε ότι ήθελε να κάνει σεξ μαζί μου»

Μία γυναίκα, η οποία έζησε για δύο χρόνια σε ξενοδοχείο φιλοξενίας αιτούντων άσυλο αφού διέφυγε από θρησκευτικές διώξεις και ενδοοικογενειακή βία, περιέγραψε επανειλημμένη λεκτική και σωματική παρενόχληση από εργαζόμενο του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο άνδρας την άγγιζε χωρίς τη συγκατάθεσή της και κρατούσε τα χέρια της όταν της παρέδιδε έγγραφα. Αργότερα άρχισε να επισκέπτεται συχνά το δωμάτιό της, να την καλεί για ποτό και ραντεβού, ενώ φέρεται να πήρε τον αριθμό του κινητού της από τη βάση δεδομένων του ξενοδοχείου και να της έστελνε επανειλημμένα προσωπικά μηνύματα ζητώντας σεξ.

Όταν εκείνη τον κατήγγειλε στη διοίκηση, μεταφέρθηκε σε διαφορετικό ξενοδοχείο.

«Ήταν φρικτό. Μου είπε ότι ήθελε να κάνει σεξ μαζί μου», ανέφερε.

Καταγγελία βιασμού από φύλακα ξενοδοχείου

Μια δεύτερη γυναίκα, η οποία είχε μόλις φτάσει στη Βρετανία από το Ιράν και φιλοξενούνταν σε ξενοδοχείο κοντά στο Χίθροου, κατήγγειλε ότι βιάστηκε από φύλακα ασφαλείας του καταλύματος.

Όπως είπε, ενημέρωσε το προσωπικό του ξενοδοχείου, όμως όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να δώσει κατάθεση στην αστυνομία, φοβήθηκε.

Η ίδια εξήγησε ότι δεν γνώριζε πώς λειτουργούσαν οι βρετανικές αρχές και φοβόταν μήπως η καταγγελία επηρεάσει αρνητικά την αίτηση ασύλου της.

«Δεν ήξερα αν η αστυνομία εδώ θα ήταν όπως στο Ιράν. Φοβόμουν επίσης ότι αν κατήγγελλα τον βιασμό, ίσως αυτό έκανε πιο πιθανό να απορριφθεί η αίτηση ασύλου μου», ανέφερε.

Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε σε άλλο ξενοδοχείο και δεν έμαθε τι συνέβη με τον φερόμενο δράστη.

«Με ανάγκασε να κάνω σεξ μαζί του ως πληρωμή»

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η μαρτυρία μιας λεσβίας αιτούσας άσυλο από την Ουγκάντα, η οποία υποστήριξε ότι αδυνατούσε να βρει δικηγόρο νομικής βοήθειας για να αναλάβει την υπόθεσή της.

Όταν απευθύνθηκε σε ιδιώτη δικηγόρο μετανάστευσης, όπως καταγγέλλει, εκείνος την ανάγκασε να συνευρεθεί μαζί του ως «αντάλλαγμα» επειδή δεν είχε χρήματα να τον πληρώσει.

«Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα για να το αποτρέψω», είπε.

Και οι τρεις γυναίκες έλαβαν αργότερα καθεστώς πρόσφυγα.

«Πιθανότατα καταγράφονται λιγότερα περιστατικά από όσα συμβαίνουν»

Οργανώσεις που εργάζονται με αιτούντες άσυλο εκτιμούν ότι η πραγματική έκταση των περιστατικών σεξουαλικής βίας είναι μεγαλύτερη από εκείνη που αποτυπώνεται στις επίσημες καταγγελίες.

Έρευνα κοινοβουλευτικής επιτροπής για τις συνθήκες φιλοξενίας αιτούντων άσυλο έχει ακούσει καταθέσεις για ανεπαρκείς μηχανισμούς προστασίας.

Ο Βρετανικός Ερυθρός Σταυρός είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, περιστατικό εργαζομένου που προσπάθησε να ανοίξει με κάρτα δωμάτιο γυναίκας αργά τη νύχτα την ώρα που εκείνη έκανε μπάνιο. Παράλληλα, έγινε λόγος για «διάχυτη κουλτούρα σεξουαλικής παρενόχλησης» σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο, με αναφορές ακόμη και για σεξουαλικές επιθέσεις.

«Η βία κατά των γυναικών εργαλειοποιείται»

Η Women for Refugee Women προειδοποιεί ότι η αξιοποίηση της σεξουαλικής βίας ως πολιτικού επιχειρήματος από ακροδεξιές ομάδες δεν κάνει τις γυναίκες ασφαλέστερες.

Εκπρόσωπος της οργάνωσης σημείωσε ότι η παρουσίαση του προβλήματος μέσα από φυλετικά ή μεταναστευτικά στερεότυπα «διαστρεβλώνει την πραγματικότητα της κακοποίησης» και απομακρύνει την προσοχή από το γεγονός ότι η σεξουαλική βία είναι συστημικό πρόβλημα που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη εθνικότητα ή καθεστώς διαμονής.

Ανάλογη ανησυχία εξέφρασε και η Rape Crisis England & Wales, τονίζοντας ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που βρίσκονται στη διαδικασία ασύλου είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε κακοποίηση και εκμετάλλευση, συχνά χωρίς επαρκή ενημέρωση για τα δικαιώματά τους ή ουσιαστική πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Τι απαντά το Home Office

Πηγές του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών υποστηρίζουν ότι υπάρχει επίσημη καθοδήγηση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται περιστατικά βίας ή κακοποίησης σε δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.

Οι οδηγίες προβλέπουν αξιολόγηση του άμεσου κινδύνου για το φερόμενο θύμα και άλλα άτομα, εξέταση των αναγκαίων υπηρεσιών υποστήριξης και λήψη προστατευτικών μέτρων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Το χάσμα, ωστόσο, ανάμεσα στις επίσημες προβλέψεις και στις μαρτυρίες γυναικών που δηλώνουν ότι ένιωσαν ανυπεράσπιστες παραμένει στο επίκεντρο της συζήτησης.

