Η Νίκαια ξαγρυπνά για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, στην περιοχή όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο δημοφιλής τραγουδιστής, για να τον αποχαιρετήσουν στη λαϊκή αγρυπνία πριν από την κηδεία του τη Δευτέρα.

Από νωρίς το απόγευμα, οι δρόμοι γύρω από την εκκλησία άρχισαν να γεμίζουν. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, κάτοικοι της Νίκαιας, φίλοι, συνεργάτες αλλά και θαυμαστές που ταξίδεψαν από άλλες περιοχές της Αττικής και της χώρας περίμεναν υπομονετικά για να περάσουν από τον ναό και να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Άλλοι κρατούσαν λευκά λουλούδια, άλλοι είχαν γράψει λίγες λέξεις σε χαρτόνια και σημειώματα. Πολλοί δεν είχαν τίποτε μαζί τους. Περίμεναν απλώς να φτάσει η στιγμή που θα μπορούσαν να σταθούν για λίγα δευτερόλεπτα μπροστά στη σορό του.

@newsbeast.gr Το πλήθος παραμένει έξω από τον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, περιμένοντας υπομονετικά για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο Γιώργο Μαζωνάκη και να του πει το τελευταίο «αντίο». Την ίδια ώρα, οι μεγάλες επιτυχίες του αντηχούν δυνατά γύρω από την εκκλησία, με τον κόσμο να τραγουδά μαζί του, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα φορτισμένη και συγκινητική ατμόσφαιρα. #ΓιώργοςΜαζωνάκης #Mazonakis #Μαζωνακης #mazw #μαζωνάκης #mazonakis #γιωργοσμαζωνακης ♬ πρωτότυπος ήχος – newsbeast

Η εικόνα της Νίκαιας το βράδυ της Κυριακής θύμιζε περισσότερο έναν μεγάλο, συλλογικό αποχαιρετισμό παρά μια συνηθισμένη λαϊκή αγρυπνία.

«Αθάνατος» φώναζε ο κόσμος όταν έφτασε η σορός

Λίγο μετά τις 19:30, η άφιξη της σορού του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε ένα κύμα συγκίνησης στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω από την Αγία Τριάδα.

Το όχημα που μετέφερε τη σορό κινήθηκε ανάμεσα στο πλήθος, με εκατοντάδες ανθρώπους να σηκώνουν τα κινητά τους τηλέφωνα, άλλους να χειροκροτούν και πολλούς να ξεσπούν σε δάκρυα.

Τότε ακούστηκε επανειλημμένα μία λέξη:

«Αθάνατος».

Το σύνθημα απλώθηκε στο συγκεντρωμένο πλήθος, την ώρα που άλλοι φώναζαν το όνομα του τραγουδιστή και άλλοι άρχισαν να τραγουδούν κομμάτια που σημάδεψαν τη μακρά διαδρομή του στο ελληνικό τραγούδι.

Ήταν η τελευταία επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη στην παλιά του γειτονιά. Στον τόπο με τον οποίο παρέμεινε συνδεδεμένος ακόμη και όταν η καριέρα του τον οδήγησε στις μεγαλύτερες πίστες της χώρας και τον έκανε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τραγουδιστές.

Η μητέρα του λύγισε μπροστά στο φέρετρο – «Το παιδί μου»

Οι πιο δύσκολες στιγμές της βραδιάς εκτυλίχθηκαν όταν το φέρετρο έφτασε στην είσοδο της εκκλησίας και η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκε για πρώτη φορά μπροστά στη σορό του.

Η μητέρα του δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον πόνο της. Μόλις αντίκρισε το φέρετρο, ξέσπασε σε κλάματα φωνάζοντας «το παιδί μου», σε μία από τις πλέον φορτισμένες στιγμές του αποχαιρετισμού.

Δίπλα της βρίσκονταν ο πατέρας του τραγουδιστή και οι δύο αδελφές του, Μαρία και Βάσω Μαζωνάκη.

Οι δύο γυναίκες, ντυμένες στα μαύρα, ήταν εμφανώς συντετριμμένες. Η Μαρία Μαζωνάκη λύγισε κατά την είσοδο της σορού στον ναό και χρειάστηκε τη στήριξη συγγενικών και φιλικών προσώπων, ενώ τα μέλη της οικογένειας προσπαθούσαν να πλησιάσουν και να αγγίξουν το φέρετρο.

Γύρω τους, για λίγες στιγμές, η εικόνα του πλήθους άλλαξε. Οι φωνές έδωσαν τη θέση τους στη σιωπή και αρκετοί από όσους βρίσκονταν κοντά στην είσοδο της εκκλησίας ξέσπασαν σε κλάματα.

Μια ολόκληρη γειτονιά τραγουδούσε για εκείνον

Καθώς περνούσε η ώρα, η Αγία Τριάδα και οι δρόμοι γύρω από τον ναό παρέμεναν γεμάτοι κόσμο.

Η μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη ακουγόταν ξανά στη Νίκαια, αυτή τη φορά σε έναν εντελώς διαφορετικό τόνο.

Χιλιάδες άνθρωποι τραγουδούσαν μαζί τραγούδια που είχαν συνδεθεί με διαφορετικές περιόδους της καριέρας του. Ανάμεσά τους ακούστηκαν το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» και το «Φεύγω για μένα», ενώ ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση προκάλεσε η «Παλιά μου γειτονιά».

Για αρκετούς από όσους βρέθηκαν εκεί, ο αποχαιρετισμός είχε και έναν έντονα προσωπικό χαρακτήρα. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είχαν μεγαλώσει ακούγοντας τα τραγούδια του, που τον είχαν δει σε συναυλίες και νυχτερινά κέντρα ή που συνέδεαν συγκεκριμένες στιγμές της ζωής τους με τη φωνή του.

Άνθρωποι που τον γνώριζαν προσωπικά τον περιέγραφαν ως «το καλύτερο παιδί» και «έναν υπέροχο άνθρωπο», ενώ θαυμαστές του περίμεναν για ώρες προκειμένου να μπουν στην εκκλησία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη Νίκαια, ορισμένοι ταξίδεψαν ακόμη και από την επαρχία, με λεωφορεία, μόνο και μόνο για να είναι παρόντες στον τελευταίο αποχαιρετισμό.

Λευκά τριαντάφυλλα και ένα «σε ευχαριστούμε»

Μέσα και έξω από την εκκλησία κυριαρχούσαν τα λευκά λουλούδια.

Θαυμαστές άφηναν τριαντάφυλλα στη μνήμη του, ενώ ανάμεσα στον κόσμο υπήρχαν και χειρόγραφα μηνύματα. Σε ένα από αυτά υπήρχαν δύο μόνο λέξεις: «Σε ευχαριστούμε».

Η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη ώστε σχηματίστηκαν ουρές γύρω από τον ναό. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς καταγράφηκαν και περιστατικά λιποθυμίας λόγω του συνωστισμού και της ζέστης, ενώ στο σημείο υπήρχε ασθενοφόρο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Μετά το τρισάγιο άρχισε το λαϊκό προσκύνημα, με τον κόσμο να περνά από τη σορό του τραγουδιστή και τη ροή των ανθρώπων να συνεχίζεται επί ώρες.

Γιατί η οικογένεια επέλεξε τη Νίκαια

Η επιλογή της Αγίας Τριάδας για τον αποχαιρετισμό του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ιδιαίτερο συμβολισμό.

Η Νίκαια δεν ήταν απλώς ο τόπος γέννησής του. Ήταν ένα σταθερό σημείο αναφοράς στη ζωή και στη δημόσια εικόνα του.

Ο ίδιος δεν έκρυψε ποτέ την καταγωγή του ούτε επιχείρησε να απομακρυνθεί από αυτήν καθώς η δημοτικότητά του μεγάλωνε. Αντίθετα, η λαϊκή γειτονιά, οι άνθρωποι και οι εικόνες με τις οποίες μεγάλωσε παρέμειναν κομμάτι της ταυτότητάς του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που δημοσιεύθηκαν με αφορμή τη λαϊκή αγρυπνία, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δεσμούς και με τον ίδιο τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας από τα νεανικά του χρόνια.

Έτσι, η επιστροφή του στη Νίκαια για το τελευταίο «αντίο» έκλεισε με έναν τρόπο έναν μεγάλο κύκλο.

Από εκεί ξεκίνησε.

Και εκεί επέστρεψε για να τον αποχαιρετήσει η οικογένειά του, η γειτονιά του και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που τον αγάπησε μέσα από τα τραγούδια του.

Μέχρι το πρωί η λαϊκή αγρυπνία

Η λαϊκή αγρυπνία στην Αγία Τριάδα θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι εικόνες από τη Νίκαια αποτυπώνουν το μέγεθος της απήχησης που είχε ο τραγουδιστής στο κοινό. Νέοι άνθρωποι στέκονταν δίπλα σε μεγαλύτερους σε ηλικία θαυμαστές του, άνθρωποι διαφορετικών γενεών που είχαν γνωρίσει διαφορετικές περιόδους της καριέρας του.

Για κάποιους ήταν ο Μαζωνάκης των πρώτων χρόνων. Για άλλους ο καλλιτέχνης που κυριάρχησε στη νυχτερινή Αθήνα. Και για μια νεότερη γενιά ήταν μία από τις ελάχιστες μορφές του λαϊκού τραγουδιού που κατάφερε να παραμείνει αναγνωρίσιμη και παρούσα για δεκαετίες.

Το βράδυ της Κυριακής, όμως, αυτές οι διαφορετικές γενιές βρέθηκαν στο ίδιο σημείο.

Έξω από την Αγία Τριάδα.

Τη Δευτέρα στις 13:00 η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη θα ειπωθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, παρουσία της οικογένειας, συγγενών, φίλων, συνεργατών και ανθρώπων που επιθυμούν να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή.

Μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας, η σορός θα μεταφερθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η οικογένεια έχει ζητήσει από όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί στεφάνων, να στηρίξουν το Humanity Greece.

Μέχρι τότε, η Νίκαια θα παραμένει ξάγρυπνη.

Στην Αγία Τριάδα θα συνεχίσουν να φτάνουν άνθρωποι που θέλουν να περάσουν για τελευταία φορά από μπροστά του. Έξω από την εκκλησία θα συνεχίσουν να ακούγονται τα τραγούδια του.

Και στη γειτονιά από την οποία ξεκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, η νύχτα πριν από την κηδεία του γράφεται με τον τρόπο που ίσως ταιριάζει περισσότερο στη διαδρομή του: με τη φωνή του να ακούγεται ξανά στους δρόμους και χιλιάδες ανθρώπους να τραγουδούν μαζί του.