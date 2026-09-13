Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα υπεραστικό λεωφορείο στην Τουρκία, όταν ενώ κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Μαρμαρά στην Κωνσταντινούπολη, έπεσε στα διόδια με αποτέλεσμα αμέσως μετά να ξεσπάσει φωτιά στο όχημα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και ιατρικές ομάδες, όμως η φωτιά δυνάμωνε, καθιστώντας δύσκολες τις προσπάθειες διάσωσης.

Από τη φωτιά έγινε γνωστό ότι 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 8 τραυματίστηκαν.

#SONDAKİKA İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerdeki bariyerlere çarptığı belirtilen yolcu otobüsünde yangın çıktı. pic.twitter.com/FYM6rXhITm — Haber Report (@HaberReport) September 13, 2026

Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο Ντιγιαρμπακίρ – Κωνσταντινούπολη.