Με νέα ανάρτηση επανήλθε ο Βασίλης Ζούλιας, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πρώτη του τοποθέτηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, κάνοντας αυτή τη φορά λόγο για έναν καλλιτέχνη που, όπως υποστηρίζει, είχε μιλήσει μέσα από τα τραγούδια του για τη ζωή και τον πόνο του.

Ο γνωστός σχεδιαστής είχε προκαλέσει συζητήσεις με την αρχική του ανάρτηση, στην οποία είχε αναφερθεί στην κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη και είχε στρέψει τα «βέλη» του σε όσους, όπως υποστήριξε, εμφανίζονται τώρα να αναζητούν ευθύνες για τον θάνατό του, ενώ προηγουμένως δεν ενδιαφέρονταν ουσιαστικά για εκείνον.

Στη συγκεκριμένη ανάρτηση είχε χαρακτηρίσει τον τραγουδιστή «βαθιά δυστυχισμένο άνθρωπο που προσπαθούσε με όλους τους λάθος τρόπους να απαλλαγεί από τον πόνο», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν άκουγε ανθρώπους που ήθελαν ειλικρινά να τον βοηθήσουν.

Η νέα αιχμηρή ανάρτηση του Βασίλη Ζούλια

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο Βασίλης Ζούλιας επανήλθε στα social media με νέα ανάρτηση, στην οποία αναφέρθηκε εκ νέου στον Γιώργο Μαζωνάκη, αυτή τη φορά με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο.

Χωρίς να κατονομάσει πρόσωπα, έκανε λόγο για ανθρώπους που, σύμφωνα με τον ίδιο, «πληρώνονταν για να τον σώσουν», αφήνοντας παράλληλα αιχμές για όσους, όπως υποστηρίζει, «πουλάνε ελπίδα».

«Το ποστ που αναστάτωσε κάποιους που πληρώνονταν για να τον σώσουν… και που είναι λίγο χειρότεροι και απ’ τους γιατρούς γιατί πουλάνε ελπίδα από την ελπίδα που τους χαρίστηκε απλόχερα, όμως και κυρίως χωρίς χρήματα, κατέβηκε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής ζήτησε συγγνώμη από όσους, όπως ανέφερε, ενοχλήθηκαν από την τοποθέτησή του, ενώ σχολίασε με σκωπτικό τρόπο τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

«Μπορείτε όλοι τώρα να συνεχίσετε στον ύπνο σας… Όλα καλά, όλα λαμπερά και κυρίως χαρούμενα», ανέφερε.

«Τα είχε πει όλα για τη ζωή του με τα τραγούδια του»

Κλείνοντας τη νέα του ανάρτηση, ο Βασίλης Ζούλιας αναφέρθηκε στον ίδιο τον Γιώργο Μαζωνάκη και στη μουσική του, υποστηρίζοντας ότι ο τραγουδιστής είχε αποτυπώσει μέσα από τα τραγούδια του όσα βίωνε.

«Ο Μάζω ήταν ένας καλλιτέχνης που πρόσφερε χαρά και διασκέδαση και τελικά ναι, δεν είχα καμία δουλειά να μιλήσω εγώ για αυτόν. Τα είχε πει όλα για τη ζωή του με τα τραγούδια του. Όλα όμως…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η νέα τοποθέτηση του Βασίλη Ζούλια έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η δημόσια συζήτηση γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 54χρονος τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή στην κλινική στο Κολωνάκι.