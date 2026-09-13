Αλλάζει ελαφρώς το σκηνικό του καιρού τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση και τις νεφώσεις να είναι κατά διαστήματα αυξημένες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες βροχές στα ανατολικά και νότια, ενώ στα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικά ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι.

Παράλληλα, τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ αυξημένες θα παραμείνουν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη νότια Ελλάδα.

Πού αναμένονται βροχές

Σε ολόκληρη τη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι αυξημένες.

Οι περισσότερες νεφώσεις θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα, όπου δεν αποκλείονται λίγες πρόσκαιρες και πολύ τοπικές βροχές.

Από τις βραδινές ώρες η ορατότητα αναμένεται να περιοριστεί κατά τόπους, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα κινηθεί χαμηλότερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 27-29 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 15 έως 29-31 βαθμούς και στην Ήπειρο από 15 έως 27-29 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29-31 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 28-30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 28-30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ.

Στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρότεροι, βορειοδυτικοί, με εντάσεις 5-6 μποφόρ.

Στο Ιόνιο θα πνέουν επίσης βορειοδυτικοί άνεμοι, 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα για τοπικές ψιχάλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

