Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 με 55 ετών στη γέφυρα της Λυκόβρυσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30 και δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.

Φτάνοντας στη γέφυρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα σταθμευμένο όχημα, το οποίο, βάσει των πινακίδων κυκλοφορίας, φέρεται να ανήκει σε εταιρεία.

Έξω από το αυτοκίνητο βρισκόταν ο άνδρας χωρίς ζωτικές λειτουργίες. Έφερε αιμορραγία από τη μύτη, ενώ στο οδόστρωμα υπήρχε μεγάλη ποσότητα αίματος.

Βρέθηκε πιστόλι και κάλυκας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο δεξί χέρι του άνδρα βρέθηκε πιστόλι των 9 χιλιοστών, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε ένας κάλυκας.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής οδηγούν τις Αρχές στην εξέταση του σεναρίου της αυτοκτονίας, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου.

Η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί έρευνα και να συλλεχθούν όλα τα στοιχεία από το σημείο.

Διακοπή κυκλοφορίας στη γέφυρα της Λυκόβρυσης

Λόγω του περιστατικού, η Αστυνομία προχώρησε σε αποκλεισμό της εξόδου Λυκόβρυσης της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί της γέφυρας της Λυκόβρυσης διακόπηκε και στα δύο ρεύματα, όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών.

