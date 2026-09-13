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Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού οδηγού προχώρησαν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί στη Λέσβο, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε φορτηγό όχημα έχοντας καταναλώσει αλκοόλ.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή του Πολιχνίτου από αστυνομικούς του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, στο πλαίσιο ελέγχου.

Κατά τη διαδικασία διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το φορτηγό υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Πολιχνίτου Λέσβου.