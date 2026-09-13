Η Κηφισιά και ο Λεβαδειακός συνεχίζουν χωρίς νίκη μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος, καθώς έμειναν στο 0-0 στην αναμέτρησή τους, όπου υπήρχε μόνο μία μεγάλη φάση και ήταν το δοκάρι του Μπένι.

Ο Ελιασί ήταν αυτός που χρειάστηκε να επέμβει πρώτος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο 13ο λεπτό, για να διώξει εντυπωσιακά σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Ρουκουνάκη. Πέντε λεπτά μετά, το… πονηρό φάουλ του Κωστή δε βρήκε συμπαίκτη ή αντίπαλο, με την μπάλα να φεύγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ραμίρες. Λίγο πριν το ημίωρο, ο Ελιασί χρειάστηκε να δείξει εκ νέου την αξία του, αυτή τη φορά στην προσπάθεια του Πέτκοφ.

Οι Βοιωτοί έχασαν την καλύτερη ευκαιρία τους στο φινάλε του πρώτου μέρους. Ο Κόμπναν έκλεψε την μπάλα, έφυγε στην κόντρα και πάσαρε στον Κωστή που από πλεονεκτική θέση σούταρε πάνω στον Ούγκο Σόουζα. Οι δυο προπονητές προχώρησαν γρήγορα σε αλλαγές στα πρώτα λεπτά της επανάληψης. Η εικόνα του αγώνα, όμως, δεν άλλαξε.

Μία επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Αμπάντα δεν αιφνιδίασε τον Ελιασί στο 59’ για να φτάσουμε στο 77’. Ο Μανσό έκανε τη σέντρα, ο Μπένι πήρε την κεφαλιά μα η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων.

Το 0-0 παρέμεινε ως το φινάλε, με την Κηφισιά να παίρνει τον δεύτερο βαθμό της και να πηγαίνει την επόμενη εβδομάδα στο Περιστέρι για να παίξει με τον Ατρόμητο και τον Λεβαδειακό τον πρώτο και να περιμένει τον Ολυμπιακό, λίγο πριν τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Αποστολάκης (46’ Μανσό), Πέτκοφ, Πόμπο (46’ Θεοδωρίδης), Αντόνισε (61’ Εμπουλά), Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιαγκνέ, Αμπάντα, Σαγκάλ (83’ Ζέρσον Σόουζα), Ούγκο Σόουζα.

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιασί, Παντέα, Βήχος, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Κωστή (69’ Γκούμας), Σουτ (52’ Συμελίδης), Ούρσι (52’ Εμμανουηλίδης), Μπαλντέ (69’ Μπάουζα), Κόμπναν (78’ Οζέγκοβιτς).