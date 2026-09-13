Την πέμπτη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές της La Liga πήρε η Μπαρτσελόνα με το 4-2 επί της Λεβάντε εκτός έδρας και παρέμεινε στο +3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «μπλαουγκράνα» μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να… πνίξουν τους γηπεδούχους και το κατάφεραν, καθώς έβαλαν βάσεις νίκης από νωρίς. Μόλις στο 5ο λεπτό ο Εσπαρτ, μετά τη συνεργασία του με τον Ραφίνια, έκανε το 0-1, για να ακολουθήσει στο 19′ το 0-2 από τον Γιαμάλ μετά την πάσα του Ραφίνια.

Αυτό ήταν το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο η ομάδα του Χάνσι Φλικ έφτασε να έχει κατοχή μπάλας μέχρι και 75%, για να αρχίσει το δεύτερο με γκολ: Στο 46′ η Μπάρτσα κέρδισε πέναλτι και στο 47′ ο Γιαμάλ εκτέλεσε και έγραψε το 0-3.

Η Λεβάντε, πάντως, δεν τα παράτησε, προσπάθησε για το καλύτερο και τελικά κατάφερε να δώσει ενδιαφέρον στο ματς, καθώς στο 79′ μείωσε σε 1-3 με τον Ρομέρο μετά το λάθος γύρισμα του Εσπάρτ και στο 88′ ο Μπρούγκε με ωραία ατομική ενέργεια απέφυγε Μπερνάλ και Κουμπαρσί και εκτέλεσε τον Ζοάν Γκαρθία για το 2-3.

Οι γηπεδούχοι είχαν, πλέον, ελπίδες για θετικό αποτέλεσμα, εξανεμίστηκαν όμως στο 92′, όταν ο Αντεγιέμι απέφυγε δύο αντιπάλους, βρέθηκε σε θέση βολής και διαμόρφωσε το τελικό 2-4, σφραγίζοντας τη νίκη της Μπαρτσελόνα.