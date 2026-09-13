Στην έδρα της Γκενκ βρέθηκε την Κυριακή (13/9) ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και αποθεώθηκε από τους οπαδούς της πρώην ομάδας του, κάνοντας και τη σέντρα του αγώνα με τη Γάνδη.

Ο 18χρονος διεθνής Έλληνας άσος είναι εκτός δράσης μετά την έντονη αδιαθεσία που ένιωσε στο ματς της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ στο Champions League και αποδέχθηκε την πρόσκληση της πρώην ομάδας του.

Η Γκενκ τον προσκάλεσε στον αγώνα με τη Γάνδη και ο Καρέτσας εμφανίστηκε ξανά στο γήπεδο στο οποίο έγινε γνωστός, φορώντας τη φανέλα της πρώην ομάδας του, την ώρα που οι οπαδοί τον αποθέωναν.

Ο Καρέτσας, μάλιστα, έκανε και τη σέντρα του αγώνα με τη Γάνδη, ο οποίος, για την ιστορία, έληξε με ισοπαλία (1-1).