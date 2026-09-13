Νέα ένταση καταγράφηκε στο Αιγαίο την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, με τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν παραβάσεις του FIR Αθηνών και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ, τρία τουρκικά UAV πραγματοποίησαν συνολικά πέντε παραβάσεις του FIR Αθηνών και τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Οι κινήσεις καταγράφηκαν στο Βορειοανατολικό και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Δεν αναφέρθηκαν σχηματισμοί ή οπλισμένα αεροσκάφη, ενώ δεν σημειώθηκαν εμπλοκές.

Το ΓΕΕΘΑ σημειώνει ότι τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.

«Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ενημέρωση.

