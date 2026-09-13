Ο Ολυμπιακός έστειλε στην UEFA τον ιατρικό φάκελο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και τη Δευτέρα (14/9) θα γίνει και τυπικά η αλλαγή στη λίστα για το Europa League, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να παίρνει τη θέση του.

Ο Μαροκινός φορ θα μείνει εκτός δράσης για πολλούς μήνες μετά το κάταγμα κνήμης που υπέστη στο ματς με τον Βόλο και αυτό σημαίνει ότι θα γίνει αλλαγή στη λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη.

Η UEFA δίνει αυτή τη δυνατότητα στις ομάδες αν ένας παίκτης αναγκάζεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο μήνες και οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία τον ιατρικό φάκελο του Ελ Κααμπί.

Η αλλαγή στη λίστα θα γίνει και τυπικά τη Δευτέρα (14/9), με τον Γιάρεμτσουκ να αντικαθιστά τον Μαροκινό, καθώς έχει μπει ξανά στην ομάδα και υπολογίζεται κανονικά από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.