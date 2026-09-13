Μετά το 1-1 με την Κηφισιά, η ΑΕΚ κόλλησε και στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα, με το ίδιο σκορ, χάνοντας ξανά δύο πολύτιμους βαθμούς.

Η Ένωση, όπως πάντα, μπήκε στο παιχνίδι με στόχο να επιτεθεί από νωρίς και το έκανε, το σουτ του Ζίνι στο 3′ όμως δεν προβλημάτισε ιδιαίτερα τον Χατζηεμμανουήλ ενώ στο 10′ ο Μαρίν δεν εκμεταλλεύθηκε το έμμεσο φάουλ που κέρδισε η ομάδα του.

Αμυντικά, πάντως, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν ήταν σταθερή, με τους γηπεδούχους να έχουν την πρώτη τους προσπάθεια στο 11′ με το πλασέ του Κετού που απέκρουσε ο Μπρινιόλι, ενώ στο 19′ ο Ρέλβας έκοψε το σουτ του Μπαρτόλο μετά το λάθος του Μαρίν.

Δύο λεπτά μετά, πάντως, το σκορ άνοιξε, με τους «κιτρινόμαυρους» να βγαίνουν μπροστά με τον Μάγερ που πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Ρότα, αυτός έκανε το γύρισμα και ο Λάσκαρης στην προσπάθειά του να απομακρύνει τη μπάλα την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-1.

Ο «δικέφαλος αετός» προηγήθηκε με αυτογκόλ και στο 31′ είπε να… ανταποδώσει, καθώς ο Μουκουντί έκανε μεγάλο λάθος και ο Μακέντα πήρε τη μπάλα και την έδωσε στον Μπαρτόλο που πλάσαρε για το 1-1. Η ΑΕΚ προσπάθησε να ανασυνταχθεί και είχε μία-δύο φάσεις στις οποίες θα μπορούσε να σκοράρει πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, οι Ζίνι και Πήλιος όμως δεν τις τελείωσαν καλά.

Στο δεύτερο μέρος ο Μάρκο Νίκολιτς δεν άργησε να κάνει τις πρώτες αλλαγές βγάζοντας Αριάγκα και Γκατσίνοβιτς για να βάλει Βάργκα και Κοϊτά, με τον Ούγγρο να φορ να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα στο 59′, ήταν όμως σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

Στο 64′ ο Αστέρας είχε μεγάλη ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα με το δυνατό σουτ του Μπαρτόλο εντός περιοχής αλλά ο Μπρινιόλι έκανε μεγάλη επέμβαση, ενώ αντέδρασε σωστά και στο 76′ σε νέο δυνατό σουτ εντός περιοχής, αυτή τη φορά από τον Μέντεθ.

Το παιχνίδι δεν πήγαινε καθόλου καλά για την ΑΕΚ, η οποία πίεσε πολύ στο τελευταίο δεκάλεπτο και να έχει δύο τεράστιες ευκαιρίες, στο 87′ και στο 88′, με τον Γιόβιτς. Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις όμως ο Σέρβος δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα από κοντά, με αποτέλεσμα το 1-1 να παραμείνει ως το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Σίλβα, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Κώτσιρας, Μέντεθ, Κουρμπέλης (74′ Μπουζούκης), Έντερ, Μπαρτόλο (92′ Τερεζίου), Κετού, Μακέντα (74′ Ρικαρντίνιο).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Αριάγκα (52′ Βάργκα), Γκατσίνοβιτς (52′ Κοϊτά), Μάγερ, Ζίνι (88′ Μάνταλος), Γιόβιτς.