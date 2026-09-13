Στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά το πρόσφατο τραγικό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και στις αναφορές που, όπως υποστηρίζει, επιχειρούν να συνδέσουν την Ιατρική του Τρόπου Ζωής με πρακτικές άσχετες με το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, απαντά με δημόσια ανάρτησή της η γιατρός και σύζυγος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, Πόπη Καλαιτζή.

Με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, κάνει λόγο για «χυδαίο τσουβάλιασμα», παραπληροφόρηση και προσωπικές επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι η Lifestyle Medicine είναι ένα αναγνωρισμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πεδίο της σύγχρονης ιατρικής και δεν πρέπει να συγχέεται με πρακτικές που έχουν περιγραφεί δημόσια ως «κβαντική» ή «σαμανική» ιατρική.

«Αρκετά με το χυδαίο “τσουβάλιασμα”. Ας ακούσουμε, επιτέλους, τι λέει η επιστήμη», αναφέρει στην αρχή της ανάρτησής της.

Τι λέει για την Ιατρική του Τρόπου Ζωής

Η κ. Καλαϊτζή επικαλείται τη θέση του Στέφανου Κάλη, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Harvard, σύμφωνα με την οποία η Lifestyle Medicine αποτελεί τεκμηριωμένη μορφή κλινικής προληπτικής ιατρικής.

Όπως αναφέρει, το συγκεκριμένο πεδίο αξιοποιεί παράγοντες όπως η διατροφή, η σωματική άσκηση, ο ύπνος και η διαχείριση του στρες με στόχο την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων.

Παράλληλα, τονίζεται ότι βασίζεται στην ίδια επιστημονική βιβλιογραφία και στις ίδιες κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες με τη σύγχρονη ιατρική και αναγνωρίζεται διεθνώς ως ξεχωριστό ιατρικό γνωστικό αντικείμενο.

Η αναφορά Χρούσου σε «κβαντική» και «σαμανική» ιατρική

Στην ίδια ανάρτηση παρατίθεται και τοποθέτηση του ακαδημαϊκού και ομότιμου καθηγητή του ΕΚΠΑ Γεώργιου Π. Χρούσου.

Σύμφωνα με αυτή, οι πρακτικές που έχουν συνδεθεί δημόσια με το πρόσφατο περιστατικό δεν παρουσιάζονταν ως Ιατρική του Τρόπου Ζωής, αλλά, όπως έχει δημοσιοποιηθεί, σχετίζονταν με άλλους αυτοπροσδιορισμούς και πρακτικές.

«Η σύγχυσή τους με τη Lifestyle Medicine είναι επομένως επιστημονικά αβάσιμη και δημιουργεί μια εσφαλμένη εικόνα για ένα διακριτό, διεθνώς αναπτυσσόμενο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πεδίο της σύγχρονης ιατρικής», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Η άγνοια και η εμπάθεια δεν είναι επιστημονική κριτική»

Η ίδια η Καλλιόπη Καλαϊτζή περνά στη συνέχεια σε προσωπικό τόνο, ασκώντας έντονη κριτική σε όσους, όπως λέει, τοποθετούνται δημόσια χωρίς να γνωρίζουν το συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο.

«Επί ημέρες παρακολουθώ ανθρώπους να αποφαίνονται με εντυπωσιακή βεβαιότητα για ένα επιστημονικό πεδίο που προφανώς δεν γνωρίζουν. Η επιστημονική κριτική είναι απαραίτητη. Η άγνοια και η εμπάθεια, μεταμφιεσμένη σε επιστημονική άποψη, δεν είναι», σημειώνει.

Η αναφορά στον σύζυγό της και οι «πολιτικές σκοπιμότητες»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η αναφορά της στις προσωπικές επιθέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχεται.

Η κ. Καλαϊτζή εκτιμά ότι η συζήτηση γύρω από τη Lifestyle Medicine χρησιμοποιείται για να πληγεί η προσωπική και επαγγελματική της υπόσταση, αλλά και, μέσω της ίδιας, ο σύζυγός της για πολιτικούς λόγους.

«Δεν είναι αποδεκτό αυτή η διαστρέβλωση να χρησιμοποιείται για να πληγεί η προσωπική και επαγγελματική μου υπόσταση και, κατά την εκτίμησή μου, μέσω εμού, ο σύζυγός μου για πολιτικούς λόγους», αναφέρει.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, σημειώνει ότι δεν περιμένει συγγνώμη, αλλά ζητά να τεθεί ένα όριο στην παραπληροφόρηση, στα πολιτικά πάθη και στις προσωπικές επιθέσεις.

«Η επιστήμη κρίνεται με δεδομένα. Όχι με εμπάθειες και πολιτικές σκοπιμότητες. Αρκετά!», καταλήγει.