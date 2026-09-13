Με γκολ των Ταμπόρδα, Ουναΐ και Καλάμπρια ο Παναθηναϊκός πήρε με 3-0 το… ντέρμπι πρωτοπόρων με τον Παναιτωλικό, έκανε το 4×4 και είναι μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, στο +3 από τον ΠΑΟΚ, στο +4 από την ΑΕΚ και στο +5 από τον Ολυμπιακό.

Τα αποτελέσματα των ΑΕΚ και Ολυμπιακού έδιναν την ευκαιρία στους «πράσινους» να αυξήσουν τη διαφορά και έδειξαν από νωρίς ότι ήταν αποφασισμένοι να μην την αφήσουν να πάει χαμένη, βρίσκοντας και πάλι γκολ από τον Ταμπόρδα και μάλιστα ξανά με το κεφάλι.

Στο 13′, στην πρώτη καλή φάση του παιχνιδιού, ο Αντίνο έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Ταμπόρδα έκανε ωραία την κίνηση και με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Από νωρίς, επομένως, πήρε το προβάδισμα η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος λίγα λεπτά έκανε αναγκαστική αλλαγή.

Αυτός που βγήκε στο 20′ ήταν ο σκόρερ, ο Ταμπόρδα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, αφήνοντας τη θέση του στον Λιβάι Γκαρσία, για να ακολουθήσει στο 29′ η αναγκαστική αλλαγή των φιλοξενούμενων: Έξω ο Σατσιά, μέσα ο Εστεμπάν.

Το παιχνίδι δεν είχε κάποια μεγάλη φάση, είχε όμως δεύτερο γκολ στο 39′ και ήταν και πολύ όμορφο, καθώς ο Ουναΐ βρήκε χώρο, προχώρησε, ζύγισε καλά το σουτ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερένκο για το 2-0. Σκορ που θα μπορούσε να αλλάξει και να γίνει 3-0 στο 44′ καθώς ο Ντέσερς βγήκε τετ α τετ και απέφυγε και τον τερματοφύλακα, ο Γκράναν όμως κατάφερε να διώξει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Όπως και να ‘χει, το «τριφύλλι» ήλεγχε πλήρως την κατάσταση και νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, στο 52’, ο Ουναΐ πήγε για γκολ ξανά αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό και η μπάλα έφυγε άουτ. Ο Γιάννης Αναστασίου, εν τω μεταξύ, έκανε τη μία αλλαγή μετά την άλλη για τον Παναιτωλικό, χωρίς όμως να αλλάζει κάτι στο παιχνίδι.

Αλλαγές έκανε στη συνέχεια και ο Νίστρουπ, με τον Παναθηναϊκό να ελέγχει τον ρυθμό του παιχνιδιού και να κερδίζει πέναλτι στο 93′ μετά την επαφή των Τζενεπό και Καλάμπρια, με τον Ιταλό να αναλαμβάνει και την εκτέλεση και να γράφει το τελικό 3-0.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Λούζα (60′ Κάνγκουα), Καμαρά, Ουναΐ (60′ Τεττέη), Ταμπόρδα (20′ Λιβάι Γκαρσία), Αντίνο (76′ Πελίστρι), Ντέσερς (76′ Τσάπρας).

Παναιτωλικός (Γιάννη Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (63′ Προδρομίτης), Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Σατσιάς (29′ Εστεμπάν), Εράκοβιτς (56′ Οπόκου), Μπάσι, Άλεξιτς (46′ Νακάμπα), Τζενεπό, Μεχία (56′ Μπάτζι).