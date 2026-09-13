Ο Βόλος προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, η Καλαμάτα όμως έκανε την ανατροπή στο δεύτερο και με γκολ των Χάμζα (2) και Μπολιβάρ επικράτησε με 3-1 και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που πατούσαν καλύτερα στο ξεκίνημα του ματς και στο 13′ άγγιξαν το γκολ με το σουτ του Τζόκα που πήγε στο δοκάρι. Οι τυπικά γηπεδούχοι, καθώς το παιχνίδι έγινε στο γήπεδο του Περιστερίου, προσπάθησαν να ανεβάσουν ρυθμό στη συνέχεια, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο Βόλος είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 26′ πήρε και το προβάδισμα, με τον Τζόκα να βρίσκει τον Γκονζάλες που με σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η Καλαμάτα είχε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 35′ αλλά ο Μπολιβάρ δεν βρήκε όπως θα ήθελε τη μπάλα για να τη σκοράρει από κοντά, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να πάνε στα αποδυτήρια με τους φιλοξενούμενους να είναι μπροστά στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, όλα άλλαξαν.

Οι γηπεδούχοι πίεζαν συνεχώς, δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για να φτάσουν στην ισοφάριση και τελικά το έκαναν στο 59′, όταν ο Μορέιρα έκανε τη σέντρα και ο Χάμζα με γυριστό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Ο Βόλος θα μπορούσε να πάρει ξανά το προβάδισμα στο 75′ αλλά ο Ρεγκίς από τη μικρή περιοχή έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και η… τιμωρία ήρθε στο 84′: Ο Μπολιβάρ βγήκε τετ α τετ, πλάσαρε, η μπάλα κόντραρε στον Αγιάκουα που έκανε το τάκλιν και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1.

Το τελικό 3-1 διαμορφώθηκε στο 93′ από το δεύτερο γκολ του Χάμζα, μετά την κάθετη πάσα του Ντιαρά.

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινέιρο (90’ Μπακαγιόκο), Χαμζά, Μπονέτο (65’ Λιατσικούρας), Μορέιρα, Μπολίβαρ (90’ Χατζηθεοδωρίδης), Σίγκουρντσον (77’ Ντιαρά).

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Κοσέλεβ, Γροσδής (60’ Μπούρνιτς), Κάργας, Ελ-Σαουμπί (49’ Αγιάκουα), Μεντίλ (77’ Μύγας), Λυκουρίνος, Μαρκ Γκονζάλες (77’ Χαραλαμπόγλου), Λάμπρου, Τζόκα, Κόμπα, Φουρτάδο (60’ Ρεγκίς).