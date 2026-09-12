Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε η Κατερίνα Στανίση στις «Εξελίξεις Τώρα», θυμίζοντας τη μακρά καλλιτεχνική σχέση που είχαν όλα αυτά τα χρόνια και τις στιγμές που είχαν μοιραστεί πάνω στη σκηνή.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια αναφέρθηκε με συγκίνηση στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο είχε συνεργαστεί πολλές φορές, ενώ είχαν τραγουδήσει μαζί και το «Σ’ έχω κάνει Θεό». Όπως ανέφερε, τους ένωνε η αγάπη τους για το κοινό και η ιδιαίτερη επικοινωνία που είχαν με τον κόσμο.

«Μας ενώνουν πολλά, διότι έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές και είναι λυπηρό που ήρθα να μιλήσω για το πόσο άδικα έφυγε τόσο νέος που είχε να δώσει τόσα πολλά. Ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, ένα παιδί. Δε θυμάμαι τίποτα το κακό εγώ από αυτό το παιδί», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τις κοινές τους εμφανίσεις, η Κατερίνα Στανίση θυμήθηκε τις φορές που ανέβαιναν μαζί στη σκηνή και τραγουδούσαν, περιγράφοντας τη σχέση που είχε ο Μαζωνάκης με το κοινό.

«Βγαίναμε μαζί και κάναμε ντουέτο. Το “Σ’ έχω κάνει Θεό” και πολλά άλλα τραγούδια. Είχε τόση επικοινωνία με τον κόσμο όπως και εγώ. Μια γροθιά δηλαδή και περνούσαμε πολύ ωραία», ανέφερε.

Η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε σχετικά νεαρή ηλικία, ενώ, όπως είπε, είχε ακόμη πολλά να προσφέρει καλλιτεχνικά.

«Έφυγε τσάμπα. Εγώ αυτό θα πω. Έφυγε και τον τελευταίο καιρό περνούσε και άσχημα. Έφυγε στεναχωρημένος πιστεύω. Αυτό είναι που με στενοχωρεί και εμένα τόσο πολύ», σημείωσε με εμφανή συγκίνηση.

Η Κατερίνα Στανίση αναφέρθηκε έτσι όχι μόνο στον σπουδαίο καλλιτέχνη, αλλά και στον άνθρωπο που γνώρισε μέσα από τις συνεργασίες τους, κρατώντας στη μνήμη της τις κοινές τους εμφανίσεις και την επικοινωνία που είχε με το κοινό.