Συναγερμός σήμανε σε ειδική αμαξοστοιχία που μετέφερε τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και Ευρωπαίους αξιωματούχους, όταν ρωσικό drone έπληξε τρένο που κινούνταν λίγα λεπτά πίσω τους, κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία.

Ο Τζόνσον επέστρεφε προς την Πολωνία μετά τη συμμετοχή του σε σημαντική διάσκεψη ασφαλείας στο Κίεβο, όταν περίπου στις 5 τα ξημερώματα οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας ενημερώθηκαν για πιθανή εκκένωση λόγω συναγερμού για drones. Λίγο αργότερα δόθηκε το σήμα λήξης του συναγερμού και το τρένο συνέχισε την πορεία του προς το πολωνικό έδαφος.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπιλντ, ο οποίος βρισκόταν επίσης στην αμαξοστοιχία, επιβεβαίωσε ότι οι επιβάτες έλαβαν προειδοποίηση εκκένωσης. Όπως ανέφερε, το τρένο που δέχθηκε το πλήγμα ήταν αυτό που ακολουθούσε τη δική τους αμαξοστοιχία και βρισκόταν μόλις λίγα λεπτά πίσω τους. Η συγκεκριμένη αμαξοστοιχία εκκενώθηκε εγκαίρως και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο τρένο επέβαιναν, μεταξύ άλλων, ο Γερμανός αξιωματούχος Γκίντερ Ζάουτερ, σύμβουλοι ασφαλείας από τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, Γερμανοί βουλευτές, διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν βρεθεί στο Κίεβο για τη διάσκεψη Yalta European Strategy, όπου συζητήθηκαν με την ουκρανική ηγεσία οι εξελίξεις στον πόλεμο και οι προοπτικές ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Boris Johnson and Advisers to European Leaders Came Under Attack Near the Polish-Ukrainian Border



A Russian drone attacked the area of the Yahodyn–Dorohusk border crossing. As a result, trucks caught fire and a gas station complex was damaged, Der Spiegel reports.



At the time,… https://t.co/K0NSqRm8gt pic.twitter.com/0ywzg8eqTd — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2026

Την ίδια ώρα, ρωσικό drone έπληξε και την περιοχή της συνοριακής διάβασης Γιαχόντιν–Ντοροχούσκ, έναν από τους σημαντικότερους οδικούς και σιδηροδρομικούς συνδέσμους της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, η επίθεση σημειώθηκε μόλις δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Οι νέες επιθέσεις προκαλούν ανησυχία στη Βαρσοβία, καθώς οι ρωσικές επιδρομές πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο τα σύνορα χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, οι ουκρανικοί σιδηρόδρομοι κάνουν λόγο για συστηματική στοχοποίηση των υποδομών του σιδηροδρομικού δικτύου, προειδοποιώντας για πιθανές εκκενώσεις, καθυστερήσεις και αλλαγές δρομολογίων.

Ο Γερμανός βουλευτής Ρόμπιν Βάγκερ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «επικίνδυνη κλιμάκωση» του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία στέλνει μήνυμα όχι μόνο στους Ουκρανούς αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν το Κίεβο.