Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Κολωνού, όπου οδηγός αυτοκινήτου πέρασε με κόκκινο φανάρι και παρέσυρε μηχανή, με τον οδηγό της να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Στο βίντεο καταγράφεται ο νεαρός να κινείται κανονικά με τη μοτοσικλέτα του, έχοντας πράσινο φανάρι, όταν ξαφνικά ένα σκουρόχρωμο Ι.Χ. εμφανίζεται με ταχύτητα από την οδό Τριπόλεως και παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη.

Το αυτοκίνητο χτυπά τον μοτοσικλετιστή και τον παρασύρει για αρκετά μέτρα, με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί και να καταλήξει στο οδόστρωμα.

Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.