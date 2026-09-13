Ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και κατά τη διάρκεια του έβγαλε ανακοίνωση για τη διαιτησία, έχοντας παράπονα από τον Ιταλό Κολόμπο.

Οι «κίτρινοι» ήταν πίσω με 2-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και θεωρούν πως η διαιτησία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να συμβεί αυτό, με αποτέλεσμα να εκφράσουν τα παράπονά τους μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, στον λογαριασμό της στο Instagram, η ΠΑΕ Άρης ανέφερε τα εξής σε ανακοίνωσή της…

«Εύγε Λανουά! Κάτι ήξερε και έστειλες τον Κολόμπο.

Χαρίζει δεύτερη κίτρινη στον Κένι για φάουλ στον Γιαννιώτα, χαρίζει και δεύτερη αποβολή στον ΠΑΟΚ για αντιαθλητικό του Ζαφείρη πάνω στον Ράτσιτς και δεν είδε το φάουλ πάνω στον γκολκίπερ μας πριν το πέναλτι.

Έτσι έπρεπε να γίνει, έτσι γίνεται…

Αρχίσανε τα «έργα».