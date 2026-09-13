Νέα κρίσιμη μαρτυρία έρχεται να προστεθεί στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς για πρώτη φορά μίλησε ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε από το σπίτι του στη Βούλα στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο οδηγός, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, περιέγραψε στο MEGA τη διαδρομή που έκανε με τον γνωστό τραγουδιστή και έδωσε μία συγκεκριμένη ώρα άφιξης, η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη Βούλα, έκανε καθ’ οδόν μία στάση σε φαρμακείο έπειτα από αίτημα του τραγουδιστή και στη συνέχεια τον μετέφερε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Όπως είπε, έφτασαν έξω από το ιατρείο στις 13:55, ώρα που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επιβεβαιώνεται και από βίντεο καμερών ασφαλείας.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία θεωρείται κομβική, καθώς έρχεται να προστεθεί στις διαφορετικές χρονικές εκδοχές που έχουν ήδη καταγραφεί στη δικογραφία.

Η ώρα που αλλάζει το χρονολόγιο

Η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της έρευνας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι κατηγορούμενοι γιατροί είχαν τοποθετήσει την άφιξή του αρκετά αργότερα, περίπου στις 16:00.

Η κατάθεση του οδηγού ταξί, εφόσον επιβεβαιωθεί πλήρως από το οπτικό υλικό και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, δημιουργεί σημαντικό χρονικό κενό και ενισχύει τα ερωτήματα για το τι συνέβη μέσα στο ιατρείο από τις 13:55 και μετά.

Η Αστυνομία και οι δικαστικές αρχές επιχειρούν να «δέσουν» όλες τις χρονικές αναφορές με τα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας, τις καταθέσεις εργαζομένων, τα ψηφιακά δεδομένα και τη μνήμη του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

«Έκανα αυτό που έπρεπε, να πω την αλήθεια»

Ο οδηγός ταξί εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά όταν μίλησε για την κατάθεσή του.

«Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε, να πω την αλήθεια, τη δική μου την αλήθεια, σε σχέση με τον πελάτη μου», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω αν θα τα βρει η Δικαιοσύνη, η οικογένειά του. Πρέπει να χαιρετήσουμε τον Γιώργο από απόψε, και αύριο φεύγει. Και για την οικογένειά του και για εμάς».

Στο μικροσκόπιο όλες οι αντιφάσεις

Η μαρτυρία του ταξιτζή προστίθεται σε ένα ήδη σύνθετο παζλ χρονικών αναφορών και αντικρουόμενων στοιχείων.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται οι διαφορετικές ώρες που έχουν δοθεί για την άφιξη του τραγουδιστή, τη λειτουργία του μηχανήματος, την κλήση προς το ΕΚΑΒ και την παρουσία εργαζομένων στο ιατρείο.

Το ζητούμενο πλέον είναι να αποσαφηνιστεί με ακρίβεια η αλληλουχία των γεγονότων και να προσδιοριστεί τι συνέβη στο κρίσιμο διάστημα από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε την πόρτα του ιατρείου μέχρι την κατάρρευσή του.

