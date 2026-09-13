Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Παναθηναϊκό και βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Ο 24χρονος Μαροκινός αριστερός μπακ θα αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων» καθώς υπάρχει απόλυτη συμφωνία τόσο με τον ίδιο όσο και με τη Ρόμα για τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς για ένα ποσό που θα είναι στα 5-6 εκατ. ευρώ.

Ο Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προσγειώθηκε στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου (12/9) και βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για να δει από κοντά τη νέα του ομάδα σε δράση με αντίπαλο τον Παναιτωλικό.

Η απόκτηση του Μαροκινού, ο οποίος χειροκροτήθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού κατά την είσοδό του στα επίσημα του ΟΑΚΑ, αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως τη Δευτέρα (14/9).