Η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε μια πρώτη εικόνα μετά την επιστροφή της οικογένειάς της από τις ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε ανάρτηση στο Instagram την Κυριακή, η Δούκισσα του Σάσσεξ, 45 ετών, κοινοποίησε ένα βίντεο που προσφέρει μια ματιά στη ζωή στην Αγγλία, αφού η ίδια και ο σύζυγός της, Πρίγκιπας Χάρι, επέστρεψαν πρόσφατα μαζί με τα παιδιά τους, τον 7χρονο Πρίγκιπα Άρτσι και την 5χρονη Πριγκίπισσα Λίλιμπετ, καθώς και τα σκυλιά τους, Πούλα και Μία.

Το βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων ξεκινά με τη Μέγκαν και τον 41χρονο Χάρι να περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι σε εξωτερικό χώρο, πριν μεταβεί σε σκηνές που δείχνουν τα πόδια της Λίλιμπετ να ζεσταίνονται δίπλα στο τζάκι και τη Μέγκαν, φορώντας γαλότσες, να πατάει σε μια λασπωμένη λακκούβα.

Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει τη Λίλιμπετ να κάνει ποδήλατο καθώς ο Άρτσι τρέχει δίπλα της – και φαίνεται να έχει υιοθετήσει τη βρετανική προφορά του πατέρα του. «Πάμε! Πάμε!», ακούγεται να επευφημεί ο 7χρονος, με την προφορά του να ακούγεται ξεκάθαρα βρετανική.

Στη συνέχεια ακούγεται το τραγούδι «Wake Me Up Before You Go-Go» των Wham!, ενώ το μοντάζ συνεχίζεται με περισσότερες σκηνές της οικογένειας να απολαμβάνει τη φύση, συμπεριλαμβανομένων των Χάρι, Άρτσι και Λίλιμπετ που ψαρεύουν μαζί σε μια βάρκα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο, δύο emoji παραμένουν στο πάνω μέρος της οθόνης: μια βρετανική σημαία και μια κόκκινη καρδιά.

Δείτε το βίντεο