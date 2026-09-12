Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου θα έχουν την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν από κοντά τον Γιώργο Μαζωνάκη οι φίλοι, οι συνεργάτες και οι θαυμαστές του, καθώς η σορός του θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, την αγαπημένη του εκκλησία και ενορία.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή, η «λαϊκή αγρύπνια», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα ξεκινήσει στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση, απευθύνει κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να βρεθούν στην Αγία Τριάδα Νίκαιας και να πουν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Τη Δευτέρα η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία μόνο στενών συγγενών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας.

Παράλληλα, η οικογένεια απευθύνει θερμή παράκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη να μην προσκομίσουν στεφάνια, αλλά, αντί αυτών, να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Η οικογένεια αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σωρός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece».

Η ανακοίνωση υπογράφεται από την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, μετά την ανακοπή που υπέστη σε κλινική στο Κολωνάκι.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο γιατροί που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση.