Ιδιωτικά τζετ των 100.000 λιρών, γιοτ που κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες λίρες την ημέρα, πολυτελείς βίλες και αιτήματα της τελευταίας στιγμής συνθέτουν την καθημερινότητα του Matthieu Schon, ενός 29χρονου που οργανώνει ταξίδια για υπερπλούσιους, αθλητές και VIP πελάτες.

Με καταγωγή από το Λουξεμβούργο και βάση το Ντουμπάι, ο Schon δημιούργησε τη Matt Concierge και, μαζί με την πενταμελή ομάδα του, αναλαμβάνει ουσιαστικά κάθε λεπτομέρεια ενός ταξιδιού: από ιδιωτικές πτήσεις και διαμονή μέχρι εστιατόρια, νυχτερινή διασκέδαση και ασυνήθιστες προσωπικές απαιτήσεις.

Στον κόσμο των πελατών του, τα ποσά είναι εντυπωσιακά. Μια ιδιωτική πτήση μπορεί να φτάσει τις 100.000 λίρες, μία ημέρα σε πολυτελές γιοτ τις 40.000 λίρες και ένα ολοκληρωμένο ταξίδι ακόμη και το μισό εκατομμύριο.

«Οι 500.000 λίρες είναι ένα συνηθισμένο VIP ταξίδι»

Σύμφωνα με τον 29χρονο, ένα ταξίδι συνολικού κόστους 500.000 λιρών δεν θεωρείται πλέον ασυνήθιστο για την πελατεία του, ιδιαίτερα όταν στον λογαριασμό προστεθούν αγορές πολυτελών ειδών, κοσμήματα και προσωπικά έξοδα.

Μάλιστα, εκείνοι που ξοδεύουν τα περισσότερα δεν είναι απαραίτητα διάσημοι. Όπως περιγράφει, αρκετοί από τους πελάτες του θα περνούσαν απαρατήρητοι στον δρόμο, αλλά μπορούν να διαθέσουν 100.000 ή 150.000 λίρες για λίγες μόνο ημέρες διακοπών.

Πελάτης ξόδεψε σχεδόν 857.000 λίρες σε μία εβδομάδα

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός πελάτη από τον φαρμακευτικό κλάδο, ο οποίος, σύμφωνα με τον Schon, ξόδεψε σχεδόν 857.000 λίρες μέσα σε μόλις μία εβδομάδα στην Ευρώπη.

Περίπου 214.000 λίρες διατέθηκαν μόνο για την ενοικίαση γιοτ, ενώ ένα απογευματινό πάρτι πάνω στο σκάφος κόστισε περισσότερες από 51.000 λίρες.

Μέχρι το τέλος των διακοπών, ο συνολικός λογαριασμός είχε πλησιάσει τις 850.000 λίρες.

Τετραήμερες διακοπές στη Μύκονο για σταρ του NBA

Ανάμεσα στους πελάτες του Schon συγκαταλέγεται και μεγάλος παίκτης του NBA, για τον οποίο οργάνωσε τετραήμερη απόδραση στη Μύκονο.

Παρότι ο αθλητής ταξίδεψε μόνο με τη σύντροφό του, επέλεξε τη μεγαλύτερη διαθέσιμη βίλα στο Santa Marina. Η κατοικία διέθετε έξι υπνοδωμάτια και κόστισε περίπου 45.000 λίρες για τέσσερις ημέρες.

Ο Schon εξηγεί ότι οι κορυφαίοι αθλητές έχουν περιορισμένο ελεύθερο χρόνο λόγω των προπονήσεων και των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. Έτσι, όταν τελικά καταφέρνουν να κάνουν διακοπές, συχνά δεν βάζουν ιδιαίτερους περιορισμούς στις δαπάνες τους.

Γιατί δεν προτείνει ανεξάρτητες βίλες στους VIP

Παρά την ιδιωτικότητα που προσφέρουν, ο Schon αποφεύγει τις μεμονωμένες πολυτελείς βίλες και προτιμά κατοικίες που βρίσκονται μέσα σε οργανωμένα ξενοδοχειακά συγκροτήματα.

Ο βασικός λόγος είναι η ασφάλεια. Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο υπάρχει συνεχής παρουσία προσωπικού και επισκεπτών, καθώς και οργανωμένα συστήματα επιτήρησης.

Αυτή ήταν και η συμβουλή του προς τον παίκτη του NBA στη Μύκονο, θεωρώντας ασφαλέστερη την επιλογή μιας πολυτελούς κατοικίας εντός ξενοδοχείου.

Το τεράστιο κρουασάν που έπρεπε να φτάσει στο ιδιωτικό τζετ

Δεν είναι όμως όλα τα αιτήματα τόσο προβλέψιμα.

Ένας πελάτης αποφάσισε λίγο πριν από την αναχώρησή του ότι ήθελε ένα τεράστιο κρουασάν μέσα στο ιδιωτικό του τζετ.

Ο Schon έπρεπε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να εντοπίσει φούρνο που μπορούσε να το διαθέσει, να επιβεβαιώσει ότι υπήρχε και στη συνέχεια να οργανώσει τη μεταφορά του στο αεροδρόμιο.

Το γιγαντιαίο κρουασάν έπρεπε μάλιστα να περάσει από τις απαραίτητες διαδικασίες ασφαλείας προτού καταλήξει στο αεροσκάφος.

Η μεγαλύτερη πολυτέλεια των πλουσίων δεν είναι τα χρήματα

Μέσα από τη δουλειά του, ο Schon υποστηρίζει ότι έχει εντοπίσει μια βασική διαφορά μεταξύ των υπερπλούσιων και του μέσου ταξιδιώτη: την αξία που αποδίδουν στον χρόνο.

Οι VIP πελάτες του σπάνια θέλουν να αφιερώσουν χρόνο σε παζάρια και διαπραγματεύσεις. Προτιμούν να πληρώσουν περισσότερο, αρκεί κάποιος άλλος να έχει φροντίσει τα πάντα.

Όπως εξηγεί χαρακτηριστικά, 20 λεπτά που κάποιος θα ξόδευε διαπραγματευόμενος με έναν οδηγό μπορεί, για έναν εξαιρετικά εύπορο επιχειρηματία, να είναι χρόνος μέσα στον οποίο θα μπορούσε να κερδίσει χιλιάδες δολάρια.

Αυτό σημαίνει ότι η εξυπηρέτηση δεν έχει ωράριο. Ο Schon μπορεί να δεχτεί τηλεφώνημα ακόμη και στη 1 τα ξημερώματα από πελάτη που μόλις τελείωσε το δείπνο του και αποφάσισε ότι θέλει να πάει σε ένα κλαμπ, χωρίς φυσικά να έχει κάνει κράτηση.

Τότε αρχίζει ένας αγώνας δρόμου για να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος, να εξασφαλιστεί τραπέζι και όλα να είναι έτοιμα πριν φτάσει ο πελάτης.

Σε αυτόν τον κόσμο, λοιπόν, η απόλυτη πολυτέλεια δεν είναι μόνο το ιδιωτικό τζετ, το γιοτ ή η βίλα. Είναι η δυνατότητα να ζητήσεις σχεδόν οτιδήποτε, οποιαδήποτε ώρα, και κάποιος άλλος να φροντίσει να γίνει πραγματικότητα.