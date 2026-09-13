Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην προσπάθεια κατάσβεσης μιας δασικής πυρκαγιάς στην ενδοχώρα της τουριστικής περιοχής Κόστα ντελ Σολ, κοντά στη Μαρμπέγια στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε μια ορεινή περιοχή κοντά στο Μπενααβίς, ένα χωριό που φιλοξενεί μια μεγάλη κοινότητα αλλοδαπών, κυρίως Βρετανών, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας σε ανακοίνωσή τους. «Ένα άτομο υπέστη εγκαύματα προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά και ένας δασοπυροσβέστης τραυματίστηκε μετά από πτώση», σύμφωνα με την ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ.

Οι αρχές ζήτησαν από τους 9.500 κατοίκους του γραφικού χωριού και των γειτονικών οικισμών να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους επειδή οι φλόγες εξαπλώνονται πολύ γρήγορα, ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 50 χιλιομέτρων την ώρα.

Μόνο μία οικιστική ζώνη εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από περίπου είκοσι εναέρια μέσα, έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Son las imágenes aéreas del incendio originado este mediodía en Benahavís, Málaga, y que, a esta hora, continúa activo.



💬 Fran Oliva (@RTVEAndalucia) pic.twitter.com/J7WHh9nSbM — Telediarios de TVE (@telediario_tve) September 13, 2026

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές, περισσότερα από 2.960.000 στρέμματα έχουν καεί φέτος στην Ισπανία.