Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε αποκλειστικά η κάμερα του Newsbeast έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου πραγματοποιείται η λαϊκή αγρυπνία στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η σορός του αγαπημένου τραγουδιστή έφτασε στον ναό λίγο μετά τις 20:00, μέσα σε πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς το απόγευμα προκειμένου να τον αποχαιρετήσει.

Η στιγμή που το φέρετρο έφτασε στην είσοδο της εκκλησίας ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, εμφανώς συντετριμμένη, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον πόνο της. Κρατώντας το πρόσωπό της με τα χέρια της, ξέσπασε φωνάζοντας «το παιδί μου».

Σπαρακτικές ήταν και οι εικόνες με τις δύο αδελφές του τραγουδιστή, Μαρία και Βάσω, οι οποίες ακολούθησαν τη σορό του αδελφού τους εμφανώς καταβεβλημένες από τη συγκίνηση.

Την ίδια ώρα, έξω από την Αγία Τριάδα, εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν στην ουρά για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη. Θαυμαστές κάθε ηλικίας έφτασαν στη Νίκαια κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, ενώ αρκετοί είχαν μαζί τους μηνύματα που είχαν γράψει σε χαρτόνια, όπως «σε ευχαριστούμε».

Η συγκίνηση ήταν έντονη καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής. Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους έκλαιγαν, άλλοι χειροκροτούσαν, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τραγουδούσαν μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μεταξύ των τραγουδιών που ακούστηκαν ήταν το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» και το «Φεύγω για μένα, να νιώσω καλά», με τον κόσμο να τραγουδά μαζί και να χειροκροτεί.

Η επιλογή της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για τη λαϊκή αγρυπνία έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πρόκειται για την περιοχή όπου μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης και με την οποία συνδέθηκε από τα πρώτα χρόνια της ζωής και της καλλιτεχνικής του πορείας.

Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου, η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής, με την ουρά να μεγαλώνει όσο περνούσαν οι ώρες. Φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές θέλησαν να βρεθούν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή που σημάδεψε με τη φωνή και τα τραγούδια του τη σύγχρονη ελληνική λαϊκή μουσική.

Η λαϊκή αγρυπνία θα συνεχιστεί στον ναό, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

Οι εικόνες από τη Νίκαια αποτυπώνουν το βαρύ κλίμα που επικρατεί τόσο στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και στον κόσμο που βρέθηκε εκεί για το τελευταίο «αντίο».