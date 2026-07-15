Ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0) αναδείχθηκε η ΑΕΚ στην φιλική αναμέτρηση με την Φίτεσε. Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε πολλές δοκιμές στην αναμέτρηση χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές ενδεκάδες.

Στο πρώτο ημίχρονο η Ένωση είχε πολύ καλύτερο πρόσωπο δημιουργώντας ευκαιρίες και έβγαλε περισσότερη ένταση στην πίεση.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τους Ολλανδούς να γίνονται πιο απειλητικοί, αλλά τελικά καμία από τις δύο ομάδες να μην καταφέρνει να πετύχει ένα γκολ.

Στο φιλικό για την ΑΕΚ έκαναν ντεμπούτο οι Κάαν Καϊρίνεν και Χρήστος Αλεξίου, ενώ καλά δείγματα έδειξε ο Γκορκίεφ στη θέση του δεξιού κεντρικού στόπερ.

ΑΕΚ (πρώτο ημίχρονο): Μπρινιόλι, Ρότα, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Φιλίπε Ρέλβας, Κάιρινεν, Μάνταλος, Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Καλοσκάμης, Βάργκα.

ΑΕΚ (δεύτερο ημίχρονο): Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Μουκουντί, Αλεξίου, Πενράις, Μαρίν, Σαχαμπό, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς (70′ Ελίασον), Γιόβιτς.

ΦΙΤΕΣΕ: Φαν ντερ Μπερχ, Σικορά, Ρανόν, Πίντο, Ζουμπέρι, Θενού, Μαρκέλο, Μπίτνερ, Μάρτσαλκ, Σελούφ, Στέφεν.